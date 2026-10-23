Де найдешевше купити долар та євро: курси валют у банках і обмінниках 23 жовтня

У п’ятницю, 23 жовтня, долар у банках продають за курсом від 45,30 до 45,50 грн, а євро – від 50,85 до 51,05 грн. В обмінниках американську валюту продають по 45,30 грн, а європейську – по 51,10 грн.

Де можна придбати долар і євро дешевше та за яким курсом банки готові купувати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 23 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,15 грн – на 5 копійок дорожче, ніж попереднього робочого дня. Курс продажу американської валюти зріс на 4 копійки – до 45,30 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,85 грн – на 2 копійки дешевше, ніж 22 жовтня. Водночас курс продажу європейської валюти не змінився й становить 51,10 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,35 грн – на 10 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 21 копійку – до 45,45 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,75 грн, а для карток – по 44,90 грн. Обидва курси купівлі підвищилися на 10 копійок.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 51,00 грн – без змін порівняно з попереднім робочим днем. Для карток курс продажу також залишився незмінним – 51,02 грн. Банк купує євро у відділеннях по 50,00 грн, а для карток – по 50,33 грн. Курс купівлі євро для карток знизився на 4 копійки.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,30 грн – на 10 копійок дорожче, ніж напередодні. Для карток курс продажу зріс на 5 копійок – до 45,45 грн. Банк купує долар у застосунку по 45,00 грн – на 5 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Для карток курс купівлі підвищився на 5 копійок – до 44,90 грн.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,85 грн – на 5 копійок дешевше, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу залишився на рівні 51,05 грн. Банк купує євро в застосунку по 50,30 грн – на 5 копійок дешевше, ніж напередодні. Для карток курс купівлі знизився на 5 копійок – до 50,15 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,50 грн – на 10 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Курс купівлі також зріс на 10 копійок – до 44,90 грн. За комерційним курсом банк купує долар по 45,00 грн – на 10 копійок дорожче, ніж напередодні, а продає по 45,40 грн – без змін.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Обидва курси залишилися на рівні попереднього робочого дня.

У Monobank долар продають по 45,40 грн – на 17 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Курс купівлі американської валюти зріс на 12 копійок – до 44,95 грн.

Євро в Monobank купують по 50,34 грн – на 4 копійки дорожче, ніж напередодні. Курс продажу не змінився й становить 51,01 грн.

Фото: курси валют у банках 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 45,30 грн. У відділеннях ПриватБанку американська валюта коштує 45,35 грн. У Monobank і ПУМБ за комерційним курсом долар продають по 45,40 грн. Для карток ПриватБанку та Ощадбанку курс становить 45,45 грн, а в ПУМБ за готівкового обміну – 45,50 грн.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,85 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ПУМБ за готівкового обміну євро продають по 51,00 грн. У Monobank курс становить 51,01 грн, для карток ПриватБанку – 51,02 грн, а для карток Ощадбанку – 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' і ПУМБ за комерційним курсом – по 45,00 грн. У Monobank долар купують по 44,95 грн. У ПриватБанку для карток, Ощадбанку для карток і ПУМБ за готівкового обміну курс становить 44,90 грн. У відділеннях ПриватБанку долар купують по 44,75 грн.

Євро найвигідніше здати в Monobank – по 50,34 грн. У ПриватБанку для карток курс купівлі становить 50,33 грн. В Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' і в ПУМБ за готівкового обміну євро купують по 50,30 грн. Для карток Ощадбанку курс становить 50,15 грн, а у відділеннях ПриватБанку – 50,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 300 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 45 350 грн.

Monobank – 45 400 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 45 400 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 450 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 450 грн.

ПУМБ (готівковий обмін) – 45 500 грн.

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