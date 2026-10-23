ua en ru
Пт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Де найдешевше купити долар та євро: курси валют у банках і обмінниках 23 жовтня

10:26 23.10.2026 Пт
4 хв
aimg Анастасія Мацепа
Де найдешевше купити долар та євро: курси валют у банках і обмінниках 23 жовтня Фото: банки та обмінники оновили курси долара та євро (РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У п’ятницю, 23 жовтня, долар у банках продають за курсом від 45,30 до 45,50 грн, а євро – від 50,85 до 51,05 грн. В обмінниках американську валюту продають по 45,30 грн, а європейську – по 51,10 грн.

Де можна придбати долар і євро дешевше та за яким курсом банки готові купувати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 23 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,15 грн – на 5 копійок дорожче, ніж попереднього робочого дня. Курс продажу американської валюти зріс на 4 копійки – до 45,30 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,85 грн – на 2 копійки дешевше, ніж 22 жовтня. Водночас курс продажу європейської валюти не змінився й становить 51,10 грн.

Де найдешевше купити долар та євро: курси валют у банках і обмінниках 23 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар подорожчав, а євро подешевшав: НБУ оновив курс валют на 23 жовтня

Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,35 грн – на 10 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 21 копійку – до 45,45 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,75 грн, а для карток – по 44,90 грн. Обидва курси купівлі підвищилися на 10 копійок.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 51,00 грн – без змін порівняно з попереднім робочим днем. Для карток курс продажу також залишився незмінним – 51,02 грн. Банк купує євро у відділеннях по 50,00 грн, а для карток – по 50,33 грн. Курс купівлі євро для карток знизився на 4 копійки.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,30 грн – на 10 копійок дорожче, ніж напередодні. Для карток курс продажу зріс на 5 копійок – до 45,45 грн. Банк купує долар у застосунку по 45,00 грн – на 5 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Для карток курс купівлі підвищився на 5 копійок – до 44,90 грн.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,85 грн – на 5 копійок дешевше, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу залишився на рівні 51,05 грн. Банк купує євро в застосунку по 50,30 грн – на 5 копійок дешевше, ніж напередодні. Для карток курс купівлі знизився на 5 копійок – до 50,15 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,50 грн – на 10 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Курс купівлі також зріс на 10 копійок – до 44,90 грн. За комерційним курсом банк купує долар по 45,00 грн – на 10 копійок дорожче, ніж напередодні, а продає по 45,40 грн – без змін.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Обидва курси залишилися на рівні попереднього робочого дня.

У Monobank долар продають по 45,40 грн – на 17 копійок дорожче, ніж 22 жовтня. Курс купівлі американської валюти зріс на 12 копійок – до 44,95 грн.

Євро в Monobank купують по 50,34 грн – на 4 копійки дорожче, ніж напередодні. Курс продажу не змінився й становить 51,01 грн.

Де найдешевше купити долар та євро: курси валют у банках і обмінниках 23 жовтня
Фото: курси валют у банках 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 45,30 грн. У відділеннях ПриватБанку американська валюта коштує 45,35 грн. У Monobank і ПУМБ за комерційним курсом долар продають по 45,40 грн. Для карток ПриватБанку та Ощадбанку курс становить 45,45 грн, а в ПУМБ за готівкового обміну – 45,50 грн.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,85 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ПУМБ за готівкового обміну євро продають по 51,00 грн. У Monobank курс становить 51,01 грн, для карток ПриватБанку – 51,02 грн, а для карток Ощадбанку – 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' і ПУМБ за комерційним курсом – по 45,00 грн. У Monobank долар купують по 44,95 грн. У ПриватБанку для карток, Ощадбанку для карток і ПУМБ за готівкового обміну курс становить 44,90 грн. У відділеннях ПриватБанку долар купують по 44,75 грн.

Євро найвигідніше здати в Monobank – по 50,34 грн. У ПриватБанку для карток курс купівлі становить 50,33 грн. В Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' і в ПУМБ за готівкового обміну євро купують по 50,30 грн. Для карток Ощадбанку курс становить 50,15 грн, а у відділеннях ПриватБанку – 50,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 300 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 45 350 грн.
  • Monobank – 45 400 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 45 400 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 45 450 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 450 грн.
  • ПУМБ (готівковий обмін) – 45 500 грн.

Читайте також: Чому долар і євро можуть іти в різні боки: Тарас Козак пояснив, як працює ринок

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
"Побачимо": Трамп відповів на слова Зеленського про удари РФ
"Побачимо": Трамп відповів на слова Зеленського про удари РФ
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком