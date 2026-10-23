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Доллар на новом максимуме: курс НБУ на 26 октября и могут ли ОВГЗ заменить покупку валюты

16:00 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Доллар на новом максимуме: курс НБУ на 26 октября и могут ли ОВГЗ заменить покупку валюты Фото: регулятор установил новые официальные курсы доллара и евро на понедельник (Getty Images)
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Национальный банк Украины установил официальные курсы иностранных валют на понедельник, 26 октября. Доллар подорожал, обновив исторический максимум, евро также прибавил в цене.

Сколько теперь стоит доллар и евро и могут ли ОВГЗ стать альтернативой покупке валюты, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В понедельник, 26 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,20 грн. Это на 15 копеек больше, чем в пятницу, 23 октября, когда американская валюта обошлась в 45,05 грн. Новый показатель стал историческим максимумом официального курса доллара.

Официальный курс евро тоже повысился. На 26 октября он составляет 50,57 грн – на 14 копеек больше, чем 23 октября, когда курс европейской валюты равнялся 50,43 грн.

Доллар на новом максимуме: курс НБУ на 26 октября и могут ли ОВГЗ заменить покупку валюты
Фото: курс валют НБУ на 26 октября (инфографика РБК-Украина)

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Могут ли валютные ОВГЗ заменить покупку доллара или евро

Валютные облигации внутреннего государственного займа могут быть альтернативой обычной покупке иностранной валюты, однако их доступность ограничена. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, валютных ОВГЗ на рынке немного из-за действующих валютных ограничений. Ранее такие облигации нередко использовали для обхода этих ограничений, поэтому Министерство финансов и Национальный банк пытаются сокращать их количество. Поэтому инвесторам может быть сложно найти валютные облигации для приобретения.

Главное отличие между валютными ОВГЗ и обычной покупкой долларов или евро состоит в возможности получать купонные выплаты. Сама по себе покупка валюты не приносит дополнительного дохода – заработать на ней можно, в частности, при росте курса.

Шевчишин также обратил внимание на вопросы гарантий по государственным облигациям. По его словам, риск дефолта по гривневым ОВГЗ низкий, поскольку государству проще обеспечивать выплаты в собственной валюте, чем отказываться от внутренних обязательств.

В мировой практике дефолты по облигациям в собственной валюте встречаются редко. Исключения могут быть связаны с революциями или радикальной сменой власти, когда новое руководство страны отказывается выполнять обязательства предшественников.

Таким образом, валютные ОВГЗ отличаются от обычного хранения долларов или евро возможностью получать купонный доход. В то же время, из-за ограниченного предложения приобрести такие облигации может быть сложнее, чем купить валюту.

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