Долар на новому максимумі, євро росте: який курс встановив НБУ на 2 червня

Долар після кількох днів стабільності знову подорожчав, а євро продовжив помірне зростання. Водночас експерти вважають, що валютний ринок на початку літа залишатиметься відносно прогнозованим, хоча окремі ризики для курсу все ж зберігаються.

Який офіційний курс встановив Національний банк України та що може вплинути на ситуацію на валютному ринку найближчим часом, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ підвищив курс долара на 4 копійки – до 44,30 грн.

Офіційний курс євро зріс на 4 копійки – до 51,59 грн.

Одним із ризиків для валютного ринку залишаються ціни на пальне.

На настрої населення може впливати інформація про можливе загострення війни.

Додатковим фактором ризику експерт називає можливе повернення відключень електроенергії.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара на рівні 44,30 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Офіційний курс євро також зріс. На 2 червня НБУ встановив його на рівні 51,59 грн за євро, що на 4 копійки вище за попередній показник.

Таким чином, на початку нового місяця обидві основні валюти демонструють помірне зростання.

Курс валют НБУ на 2 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Ціни на пальне залишаються ризиком

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тараса Лєсового, одним із факторів, який може впливати на валютний ринок найближчим часом, залишаються ціни на пальне.

Експерт зазначає, що ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, а тому ризики для світового енергетичного ринку зберігаються.

Навіть за оптимістичного сценарію бензин і дизель в Україні, ймовірно, не дешевшатимуть, що може підтримувати інфляційний тиск в економіці.

Воєнний фактор впливає на настрої населення

Ще одним чинником Лєсовий називає інформаційний фон навколо війни.

За його словами, що більше повідомлень про можливе літнє загострення з’являтиметься в інформаційному просторі, то активніше частина громадян може розглядати купівлю валюти як спосіб збереження власних заощаджень.

Водночас експерт наголошує, що це не є прямим чинником курсоутворення.

''Емоційний'' попит лише періодично може порушувати баланс між попитом і пропозицією та тимчасово підштовхувати курс угору.

Енергетичний ризик для бізнесу

Окрему увагу експерт звертає на енергетичну ситуацію.

Якщо в Україні знову виникнуть масштабні відключення електроенергії, бізнес буде змушений збільшувати витрати на автономне живлення, закупівлю пального, роботу генераторів та логістику.

Частина цих витрат може бути закладена у вартість товарів і послуг. Це, своєю чергою, здатне впливати як на інфляцію, так і на ситуацію на валютному ринку.

Попри наявні ризики, експерт раніше прогнозував, що протягом першого тижня червня валютний ринок навряд чи вийде за межі сформованого курсового коридору, а різких коливань курсу наразі не очікується.