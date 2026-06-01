Доллар на новом максимуме, евро растет: какой курс установил НБУ на 2 июня

16:28 01.06.2026 Пн
3 мин
Эксперт назвал факторы, которые могут повлиять на валютный рынок на старте лета
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар на новом максимуме, евро растет: какой курс установил НБУ на 2 июня Фото: НБУ повысил официальный курс доллара и евро на 2 июня (Getty Images)
Доллар после нескольких дней стабильности снова подорожал, а евро продолжил умеренный рост. В то же время эксперты считают, что валютный рынок в начале лета будет оставаться относительно прогнозируемым, хотя отдельные риски для курса все же сохраняются.

Какой официальный курс установил Национальный банк Украины и что может повлиять на ситуацию на валютном рынке в ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ повысил курс доллара на 4 копейки - до 44,30 грн.
  • Официальный курс евро вырос на 4 копейки - до 51,59 грн.
  • Одним из рисков для валютного рынка остаются цены на топливо.
  • На настроения населения может влиять информация о возможном обострении войны.
  • Дополнительным фактором риска эксперт называет возможное возвращение отключений электроэнергии.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 2 июня, официальный курс доллара на уровне 44,30 грн за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 4 копейки.

Официальный курс евро также вырос. На 2 июня НБУ установил его на уровне 51,59 грн за евро, что на 4 копейки выше предыдущего показателя.

Таким образом, в начале нового месяца обе основные валюты демонстрируют умеренный рост.

Курс валют НБУ на 2 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ на 2 июня (Инфографика РБК-Украина)

Цены на топливо остаются риском

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тараса Лесового, одним из факторов, который может влиять на валютный рынок в ближайшее время, остаются цены на топливо.

Эксперт отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а потому риски для мирового энергетического рынка сохраняются.

Даже при оптимистическом сценарии бензин и дизель в Украине, вероятно, не будут дешеветь, что может поддерживать инфляционное давление в экономике.

Военный фактор влияет на настроения населения

Еще одним фактором Лесовой называет информационный фон вокруг войны.

По его словам, чем больше сообщений о возможном летнем обострении будет появляться в информационном пространстве, тем активнее часть граждан может рассматривать покупку валюты как способ сохранения собственных сбережений.

В то же время эксперт отмечает, что это не является прямым фактором курсообразования.

''Эмоциональный'' спрос лишь периодически может нарушать баланс между спросом и предложением и временно подталкивать курс вверх.

Энергетический риск для бизнеса

Отдельное внимание эксперт обращает на энергетическую ситуацию.

Если в Украине снова возникнут масштабные отключения электроэнергии, бизнес будет вынужден увеличивать расходы на автономное питание, закупку топлива, работу генераторов и логистику.

Часть этих расходов может быть заложена в стоимость товаров и услуг. Это, в свою очередь, способно влиять как на инфляцию, так и на ситуацию на валютном рынке.

Несмотря на имеющиеся риски, эксперт ранее прогнозировал, что в течение первой недели июня валютный рынок вряд ли выйдет за пределы сложившегося курсового коридора, а резких колебаний курса пока не ожидается.

Читайте также: Банкиры обновили рейтинг главных угроз: война уже не единственная проблема финансового сектора
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны