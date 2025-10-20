ua en ru
Доллар в конце октября: чего ожидать от курса

Украина, Понедельник 20 октября 2025 14:47
Доллар в конце октября: чего ожидать от курса Фото: курс доллара ожидается относительно стабильным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на этой неделе будет оставаться относительно стабильным без резких скачков. Основные риски для гривны остаются внешними, в частности рост импорта энергоносителей и темпы поступления международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

Внешние риски давят на гривну

По словам аналитика, главными факторами, которые могут повлиять на валютный рынок, остаются поставки энергоресурсов и платежный баланс.

"Проблемы с поставками энергоносителей или резкий рост импорта газа и топлива могут быстро повысить спрос на доллар. Также важны поступления международной помощи - большие суммы поступлений смягчают давление на валюту", - отметила Золотько.

Она добавила, что пересмотр учетной ставки НБУ 23 октября также может повлиять на курс, но ожидаемый эффект будет ограниченным.

"Его влияние будет зависеть от конкретного решения, но, вероятно, будет незначительным", - пояснила банкир.

Курс гривны на прошлой неделе

На прошлой неделе официальный курс доллара менялся умеренно, без резких скачков.

"Кратковременное повышение 15-16 октября было временным и частично откатилось уже в пятницу. Самый высокий официальный курс был на уровне 41,7607 грн/доллар - в четверг, а самый низкий - 41,6027 грн/доллар - в понедельник", - отметила эксперт.

На начало текущей недели официальный курс составляет 41,73 грн/доллар.

Банковские курсы остаются стабильными

В кассах банков курсы колебались в очень узком диапазоне.

"В течение недели минимальные и максимальные значения менялись лишь на копейки, а разница между курсом покупки и продажи оставалась стабильной", - сказала Золотько.

Среднее значение покупки доллара составило 41,35 грн, а продажи - 41,90 грн. На межбанке также наблюдались кратковременные колебания и незначительная тенденция к ослаблению гривны.

Интервенции НБУ снизились

По данным Unex Bank, чистые интервенции НБУ на прошлой неделе составили 602,65 млн долларов. Это средний умеренный уровень поддержки рынка, несколько ниже показателя предыдущей недели.

"Это свидетельствует, что спрос на валюту оставался заметным, но интенсивность поддержки снизилась. Поэтому рынок на этой неделе был умеренно спокойным, без сильных потрясений, которые бы требовали срочных действий", - подытожила аналитик.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос до максимума с начала августа - 41,75 гривен.

МВФ улучшил прогноз по курсу доллара к гривне на 2025 год. Фонд ожидает, что средний курс составит 42,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 42,5 грн/доллар).

