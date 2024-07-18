Долар наблизився до 42 гривні: обмінники виставили нові курси валют

На ранок 18 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 25 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 45,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 45,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до чергового історичного максимуму.

Офіційний курс на 18 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4627 грн за 1 долар (+0,2052 грн). До цього максимум був 17 липня – 41,2575.

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,3668 грн). До цього максимум був 17 липня – 45,3457

Коментар НБУ

У НБУ заявили, що зростання курсу долара загрожує ціновій стабільності.Тому НБУ готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності.

Крім того, в НБУ очікують зростання валютної виручки від аграріїв від нового врожаю, а також першого траншу допомоги від США цього року на 3,9 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку вже досягав рівня 42 гривні восени 2022 року, проте потім знизився.