НБУ заявив про готовність стабілізувати валютний ринок після різкого зростання курсу долара
Темпи зростання курсу долара протягом останніх тижнів можуть створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Національний банк України готовий відреагувати.
Про це заявили в прес-службі НБУ, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тому НБУ готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності", - заявив НБУ.
У центробанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні.
Поточне зростання курсу долара НБУ пов'язує з розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневої валютної лібералізації, а також тимчасового зменшення пропозиції валюти аграрним сектором.
Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.
"Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту та інших товарних груп становить 24 млрд доларів", - повідомив НБУ.
Крім того, цього місяця НБУ очікує на надходження 3,9 млрд доларів від США. "Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень 40 млрд доларів", - йдеться у відповіді прес-служби.
Зростання курсу долара
Нагадаємо, зростання курсу долара прискорилося останнім часом. Станом на 18 липня курс піднявся до 41,46 грн/долар. З початку 2024 року курс зріс на 9,2%, або на 3,5 гривень.
Офіційний курс визначається за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку. У рамках режиму "керованої гнучкості" НБУ фактично контролює курс за допомогою своїх інтервенцій.
Хоча НБУ заявляє, що курс змінюється в залежності від ситуації на ринку, очевидного зв’язку між обсягами інтервенцій НБУ та курсом останнім часом немає. Аналітики впевнені, що НБУ наважився на "помірну контрольовану девальвацію гривні".