Доллар приблизился к 42 гривнам: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 18 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 25 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 45,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 45,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до очередного исторического максимума.

Официальный курс на 18 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,4627 гривен за 1 доллар (+0,2052 грн). До этого максимум был 17 июля - 41,2575.

Курс евро составит 44,9789 гривен за 1 евро (+0,3668 грн). До этого максимум был 17 июля - 45,3457.

Комментарий НБУ

В НБУ заявили, что рост курс доллара угрожает ценовой стабильности. Поэтому НБУ готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимые для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности.

Кроме того, в НБУ ожидают роста валютной выручки от аграриев от нового урожая, также первого транша помощи от США в этом году на 3,9 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке уже достигал уровня 42 гривны осенью 2022 года, однако затем снизился.