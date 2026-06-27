Долар може змінити курс уже наступного тижня: чи готуватися до нових стрибків

Валютний ринок на початку липня збереже контрольовану стабільність, хоча курс і надалі реагуватиме на попит імпортерів, ситуацію на світових ринках та воєнні ризики.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.
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За словами Лєсового, перехід між місяцями традиційно привертає більше уваги до валютного ринку. Бізнес завершує поточні розрахунки, імпортери формують нові заявки, а населення уважніше стежить за курсом.
Втім, це не означає, що ринок зіткнеться з різкими змінами.
Експерт наголошує, що Національний банк залишається ключовим гравцем, який підтримує баланс попиту та пропозиції. Політика ''керованої гнучкості'' дозволяє ринку реагувати на економічні чинники, але без різких курсових стрибків.
''Поки що немає передумов для того, щоб очікувати різкого курсового зсуву'', – зазначив Лєсовий.
Найбільший попит на валюту, як і раніше, формуватимуть імпортери, насамперед компанії, що закуповують пальне та енергоресурси.
Водночас навіть можливе зниження світових цін на нафту не означає, що українські імпортери одразу скоротять валютні закупівлі. Частина бізнесу може й надалі формувати запаси, щоб убезпечитися від нових цінових коливань.
Лєсовий підкреслює, що нинішній попит не становить загрози для валютного ринку, адже НБУ за потреби компенсує його валютними інтервенціями.
За оцінкою банкіра, додаткового інфляційного тиску на валютний ринок зараз немає.
Сезонне здешевлення овочів, фруктів і ягід стримує загальне зростання цін, а пальне поки що не демонструє різкого подорожчання. Через це ні населення, ні бізнес не мають стимулу масово купувати валюту.
Водночас головним фактором невизначеності залишається війна. Будь-які атаки на енергетичну, транспортну чи іншу критичну інфраструктуру можуть швидко змінити ринкові настрої.
За прогнозом Лєсового, протягом 29 червня – 5 липня найбільш імовірним сценарієм залишиться помірна курсова динаміка без різких коливань.
Так, долар може торгуватися в межах 44,6–45,25 грн, а євро – 51,5–52,5 грн.
Експерт підсумував, що нинішню ситуацію на валютному ринку можна охарактеризувати як період ''мінливого спокою'', коли коливання можливі, але залишатимуться контрольованими та не матимуть панічного характеру.
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