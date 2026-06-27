Долар може змінити курс уже наступного тижня: чи готуватися до нових стрибків

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Курс долара: протягом тижня очікується в межах 44,6–45,25 грн.

протягом тижня очікується в межах 44,6–45,25 грн. Курс євро: може коливатися в діапазоні 51,5–52,5 грн.

може коливатися в діапазоні 51,5–52,5 грн. Роль НБУ: регулятор і надалі згладжуватиме надлишковий попит через валютні інтервенції та не допускатиме різких стрибків курсу.

регулятор і надалі згладжуватиме надлишковий попит через валютні інтервенції та не допускатиме різких стрибків курсу. Основні чинники впливу: попит імпортерів, ситуація на паливному ринку, інфляція, світова кон’юнктура та воєнна ситуація.

попит імпортерів, ситуація на паливному ринку, інфляція, світова кон’юнктура та воєнна ситуація. Головний сценарій: ринок залишиться у стані “мінливої стабільності” без передумов для панічних коливань.

Курс залишатиметься під контролем НБУ

За словами Лєсового, перехід між місяцями традиційно привертає більше уваги до валютного ринку. Бізнес завершує поточні розрахунки, імпортери формують нові заявки, а населення уважніше стежить за курсом.

Втім, це не означає, що ринок зіткнеться з різкими змінами.

Експерт наголошує, що Національний банк залишається ключовим гравцем, який підтримує баланс попиту та пропозиції. Політика ''керованої гнучкості'' дозволяє ринку реагувати на економічні чинники, але без різких курсових стрибків.

''Поки що немає передумов для того, щоб очікувати різкого курсового зсуву'', – зазначив Лєсовий.

Що найбільше впливатиме на валютний ринок

Найбільший попит на валюту, як і раніше, формуватимуть імпортери, насамперед компанії, що закуповують пальне та енергоресурси.

Водночас навіть можливе зниження світових цін на нафту не означає, що українські імпортери одразу скоротять валютні закупівлі. Частина бізнесу може й надалі формувати запаси, щоб убезпечитися від нових цінових коливань.

Лєсовий підкреслює, що нинішній попит не становить загрози для валютного ринку, адже НБУ за потреби компенсує його валютними інтервенціями.

Інфляція поки не тисне на курс

За оцінкою банкіра, додаткового інфляційного тиску на валютний ринок зараз немає.

Сезонне здешевлення овочів, фруктів і ягід стримує загальне зростання цін, а пальне поки що не демонструє різкого подорожчання. Через це ні населення, ні бізнес не мають стимулу масово купувати валюту.

Водночас головним фактором невизначеності залишається війна. Будь-які атаки на енергетичну, транспортну чи іншу критичну інфраструктуру можуть швидко змінити ринкові настрої.

Яким буде курс долара та євро

За прогнозом Лєсового, протягом 29 червня – 5 липня найбільш імовірним сценарієм залишиться помірна курсова динаміка без різких коливань.

Так, долар може торгуватися в межах 44,6–45,25 грн, а євро – 51,5–52,5 грн.

Експерт підсумував, що нинішню ситуацію на валютному ринку можна охарактеризувати як період ''мінливого спокою'', коли коливання можливі, але залишатимуться контрольованими та не матимуть панічного характеру.