Доллар может изменить курс уже на следующей неделе: готовиться ли к новым прыжкам

Валютный рынок в начале июля сохранит контролируемую стабильность, хотя курс и дальше будет реагировать на спрос импортеров, ситуацию на мировых рынках и военные риски.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой .
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По словам Лесового, переход между месяцами традиционно привлекает больше внимания к валютному рынку. Бизнес завершает текущие расчеты, импортеры формируют новые заявки, а население более внимательно следит за курсом.
Впрочем, это не значит, что рынок столкнется с резкими переменами.
Эксперт отмечает, что Национальный банк остается ключевым игроком, поддерживающим баланс спроса и предложения. Политика "управляемой гибкости" позволяет рынку реагировать на экономические факторы, но без резких курсовых скачков.
''Пока нет предпосылок для того, чтобы ожидать резкого курсового сдвига'', – отметил Лесовой.
Наибольший спрос на валюту по-прежнему будут формировать импортеры, прежде всего компании, закупающие горючее и энергоресурсы.
В то же время, даже возможное снижение мировых цен на нефть не означает, что украинские импортеры сразу сократят валютные закупки. Часть бизнеса может и дальше формировать запасы, чтобы обезопаситься от новых ценовых колебаний.
Лесной подчеркивает, что нынешний спрос не представляет угрозы для валютного рынка, ведь НБУ при необходимости компенсирует его валютными интервенциями.
По оценке банкира дополнительного инфляционного давления на валютный рынок сейчас нет.
Сезонное удешевление овощей, фруктов и ягод сдерживает общий рост цен, а горючее пока не демонстрирует резкого удорожания. Поэтому ни население, ни бизнес не имеют стимула массово покупать валюту.
В то же время, главным фактором неопределенности остается война. Любые атаки на энергетическую, транспортную или иную критическую инфраструктуру могут быстро изменить рыночные настроения.
По прогнозу Лесового, в течение 29 июня – 5 июля наиболее вероятным сценарием останется умеренная курсовая динамика без резких колебаний.
Так доллар может торговаться в пределах 44,6–45,25 грн, а евро – 51,5–52,5 грн.
Эксперт подытожил, что нынешнюю ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать как период ''меняющегося покоя'', когда колебания возможны, но будут оставаться контролируемыми и без панического характера.
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