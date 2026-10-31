Доллар может удержаться ниже 46 грн: эксперт спрогнозировал курс на следующую неделю

В начале ноября валютный рынок Украины продолжит работу под влиянием военных рисков, инфляционного давления и спроса на иностранную валюту. В то же время резких курсовых скачков в ближайшее время не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

В течение 2-8 ноября курс доллара на межбанковском рынке может колебаться в пределах 44,85-45,7 грн., а евро - 50-52 грн. На наличном рынке прогнозируемый диапазон составляет 45-45,7 гривны за доллар и 50-52 гривны за евро.

Что будет влиять на курс валют на следующей неделе

Одним из главных факторов давления на экономику будут оставаться российские атаки на энергетическую, производственную и транспортную инфраструктуру. Повреждения объектов заставляют предприятия искать альтернативные источники электроэнергии, изменять логистические маршруты и восстанавливать оборудование. Дополнительные издержки бизнеса, в свою очередь, усиливают инфляционное давление.

Не менее важным фактором будет стоимость горючего, влияющая как на цены перевозок, так и на производственные затраты. По словам эксперта, значительная часть нынешнего инфляционного давления обусловлена обстоятельствами, на которые потребительский спрос оказывает ограниченное влияние.

В то же время, непосредственная курсовая ситуация будет зависеть от действий Национального банка. По оценкам Лесового, в течение следующей недели спрос на валюту может превышать предложение на 20-25%.

Для балансировки рынка регулятору предположительно придется сохранять значительные объемы валютных интервенций – ориентировочно на уровне 1–1,2 млрд долларов.

Именно механизм управляемой гибкости позволит НБУ сдерживать избыточный спрос и предотвращать резкие колебания курса. Поэтому, несмотря на ежедневные изменения котировок, общая ситуация на валютном рынке может оставаться прогнозируемой.

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Будет ли дефицит валюты и что будет происходить с наличным курсом

На наличном рынке курсы покупки и продажи валюты будут в основном ориентироваться на межбанковские котировки. В то же время, в периоды повышенного спроса разница между ними может ситуативно увеличиваться почти до 1 гривны, а курс продажи – приближаться к верхней границе прогнозируемого диапазона.

В то же время оснований говорить о возможном дефиците наличной валюты нет. Украинцы могут свободно покупать ее за наличные гривны без ограничения суммы.

Эксперт также обратил внимание, что для сохранения сбережений гражданам не обязательно выбирать исключительно иностранную валюту.

В частности, гривневые депозиты сроком на 3-6 месяцев в среднем предлагают около 14-14,5% годовых. Более выгодные предложения могут обеспечивать примерно 16%, а максимальные ставки – 17–17,5%.

К примеру, депозит на 50 тысяч гривен сроком на шесть месяцев со ставкой 16% годовых принесет вкладчику ориентировочно 3080 гривен чистого дохода. Еще одним инструментом для сохранения сбережений остаются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Какими будут колебания курса доллара и евро

По прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе ежедневные изменения курса будут зависеть от сегмента валютного рынка.

На межбанке колебания могут составлять 0,05–0,15 гривны в день, в коммерческих банках – 0,1–0,2 гривны, а в обменных пунктах – до 0,3 гривны.

Разница между курсами купли и продажи валюты, по оценкам эксперта, составит:

На межбанке: до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро.

до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро. В коммерческих банках: 0,5-0,6 гривны за доллар и 0,8-1 гривну за евро.

0,5-0,6 гривны за доллар и 0,8-1 гривну за евро. В обменных пунктах: 0,6-1 гривна за доллар и 1-1,3 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанковского и наличного рынка ожидается на уровне 0,1–0,15 гривны. Общие недельные курсовые отклонения могут составлять 1-1,5% от начальных значений.

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