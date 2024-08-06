ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар почти по 41. Нацбанк второй день подряд снижает курс

Киев, Вторник 06 августа 2024 15:41
UA EN RU
Доллар почти по 41. Нацбанк второй день подряд снижает курс Фото: курс доллара на 7 августа установлен на отметке 41,03 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) второй день подряд снижает официальный курс доллара. К середине недели он приблизился к психологической отметке в 41 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,0381 гривен за 1 доллар (-0,1585 грн).

Доллар почти по 41. Нацбанк второй день подряд снижает курс

Фото: официальные курсы на 7 августа (bank.gov.ua)

Курс евро на среду составит 44,7931 гривен за 1 евро (-0,3543 грн).

Доллар почти по 41. Нацбанк второй день подряд снижает курс

Фото: график валютных курсов (bank.gov.ua)

На межбанке курс опустился до 41,01-41,03 грн/доллар (покупка-продажа). Это на 11 копеек ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар почти по 41. Нацбанк второй день подряд снижает курс

Фото: ситуация на межбанке 6 августа (udinform.com)

На наличном рынке в обменных пунктах наличный доллар сегодня опустился до 41,23 гривен в продаже.

Украинцы массово скупают валюту?

Согласно данным Национального банка, украинцы в июле 2024 года продали банкам валюты (наличной и безналичной) на 1,658 млрд долларов в эквиваленте. И в то же время купили на 2,775 млрд долларов.

Чистая покупка составила 1,117 млрд долларов, а объемы по сравнению с июнем выросли почти на 15%. Причем в прошлом месяце украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты

Подробнее об этом читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую