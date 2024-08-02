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Українці купили у банках рекордний за 12 років обсяг валюти

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 09:32
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Українці купили у банках рекордний за 12 років обсяг валюти Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 1,1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в липні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,658 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,775 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,117 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс порівняно з червнем на 14,9%, коли українці купили 972 млн доларів. З початку року українці купили у банках 6,356 млрд доларів.

Українці купили у банках рекордний за 12 років обсяг валюти

У липні українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

Українці купили у банках рекордний за 12 років обсяг валюти

Курс долара у червні

Курс долара на готівковому ринку у червні коливався в діапазоні від 41 до 42 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 50 копійок до 41,30 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс із 40,50 до 41,00 грн/долар.

Офіційний курс 22 липня досяг максимуму 41,49 грн/долар, а потім впав до 41,02 грн/долар. Загалом за місяць курс зріс на 49 копійок (на 2,1%). З початку року долар подорожчав на 3,04 гривні (на 8,0%).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-червень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 7,9 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Таким чином, іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців.

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