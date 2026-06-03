Долар на максимумі, євро різко подешевшав: який курс встановив НБУ на 4 червня

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НБУ залишив курс долара на рівні 44,34 грн.

Євро подешевшав на 14 копійок – до 51,52 грн.

У червні основний попит на валюту формуватимуть імпортери.

Експерти не прогнозують різкої девальвації гривні.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на четвер, 4 червня, на рівні 44,34 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем курс американської валюти майже не змінився.

Водночас євро після тривалого зростання перейшов до зниження. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,52 грн за євро, що на 14 копійок менше, ніж днем раніше.

Таким чином, долар утримав попередні позиції, тоді як євро продемонстрував найбільше денне зниження за останні дні.

Курс валют НБУ на 4 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Що буде з курсом у червні

Як розповів РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, у червні попит на валюту формуватимуть насамперед імпортери, зокрема компанії, які закуповують пальне та інші критично важливі товари.

Водночас аналітики не очікують суттєвого перекосу між попитом і пропозицією. За оцінками експерта, дисбаланс залишатиметься в межах 10-15%, що не є критичним для ринку та може компенсуватися звичними інструментами Національного банку.

За словами Тараса Лєсового, наразі валютний ринок продовжує працювати у звичних межах, а ризики не мають ознак, які могли б спровокувати різку девальвацію гривні.

На думку експерта, саме активна присутність НБУ на ринку та контрольована курсова політика залишаються головними факторами, які стримують різкі валютні коливання.