ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар на историческом максимуме, евро растет: курс на 5 марта и причины рекордных скачков

15:35 04.03.2026 Ср
3 мин
Почему дорожает доллар и есть ли повод для паники?
aimg Ирина Гамерская aimg Дмитрий Сидоров
Доллар на историческом максимуме, евро растет: курс на 5 марта и причины рекордных скачков Фото: Нацбанк обновил курс валют на 5 марта (Getty Images)

Нацбанк второй день повышает доллар до исторических рекордов, а вот евро после обвала перешло к росту.

Сколько будут стоить доллар и евро завтра и есть ли повод для паники из-за ситуации на валютном рынке - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Цены пойдут вверх? НБУ оценил риски войны в Иране для кошельков украинцев

Главное:

  • НБУ повысил доллар на 26 копеек - новый исторический максимум 43,71 гривны.
  • Причины колебаний: На курс одновременно давят обострение на Ближнем Востоке и типичные внутренние факторы начала месяца.
  • Спрос на валюту: Рост котировок обусловлен обновлением лимитов на онлайн-покупку валюты населением и закупками банков после выходных.
  • Позиция НБУ: В Нацбанке отмечают, что оценивать влияние геополитики на гривну по результатам только 1-2 дней торгов еще рано.

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил курсы валют на 5 марта. Завтра официальный курс доллара вырастет еще на 26 копеек до 43,71 гривны. Это на данный момент исторический максимум, а предыдущий рекорд был вчера - когда НБУ установил курс на 43,45 гривен.

Евро же завтра перейдет к росту после нескольких дней падения. Так, завтра европейская валюта вырастет в цене сразу на 38 копеек - до 50,83 гривен.

Доллар на историческом максимуме, евро растет: курс на 5 марта и причины рекордных скачков

Фото: курс валют на 5 марта (инфографика РБК-Украина)

Влияние событий в мире

В комментарии РБК-Украина в Нацбанке заявили, что продолжают работать в режиме управляемой гибкости, где курс гривны меняется в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

Впрочем, в последние дни на котировки повлияли как мировые события, так и типичные внутренние факторы.

Обострение боевых действий на Ближнем Востоке вызвало колебания на мировых финансовых рынках. Это определенным образом сказалось на ожиданиях участников украинского валютного рынка.

Однако в НБУ отмечают, что оценивать или прогнозировать точное влияние этих событий на Украину еще рано - невозможно выделить этот фактор только по результатам 1-2 дней торгов.

Локальные причины роста спроса

Кроме геополитики, на курс давят привычные внутренние процессы:

  • Начало недели: Банки активно покупают валюту, чтобы покрыть операции с картами и наличными, которые состоялись на выходных.
  • Начало месяца: В этот период обновляются лимиты на покупку валюты онлайн для населения, а бизнес активнее покупает валюту для выплаты дивидендов.

Есть ли повод для паники?

Национальный банк уверяет, что ситуация под контролем:

Сглаживание колебаний: НБУ продолжит вмешиваться в работу рынка, чтобы не допускать чрезмерных скачков курса.

Достаточно ресурсов: Для поддержания стабильности регулятор имеет достаточный объем резервов и мощную поддержку международных партнеров.

Читайте также: Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана