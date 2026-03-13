Долар іде вниз, але все ще вище 44 гривень: яким буде курс валют в Україні 16 березня

Нацбанк трохи опустив курс долара на 16 березня, євро також падає в ціні і віддаляється від позначки в 51 гривню.
Скільки коштуватимуть долар та євро наступного тижня та які можливі максимуми - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок, 16 березня, на рівні 44,13 гривні. Це на три копійки нижче за сьогоднішнє значення.
Євро ж після вихідних коштуватиме 50,66 гривні. Таким чином європейська валюта впаде в ціні на 29 копійок.
Фото: курс валют на 16 березня (інфографіка РБК-Україна)
У коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що ситуація визначатиметься балансом між пропозицією експортерів та попитом на енергоресурси.
Допустимі коридори валютних змін:
На міжбанку курс коливатиметься в межах 43,5-44,25 грн за долар та 49,5-52 грн за євро. На готівковому ринку очікувані межі становлять 43,5-44,5 грн за долар та 50,5-52 грн за євро.
Крок та різниця курсів:
Щоденні зміни курсу в обмінниках можуть сягати до 0,3 грн. Різниця між купівлею та продажем у касах банків складе до 0,6 грн за долар та до 1 грн за євро, а в обмінних пунктах - до 1 грн за долар та до 1,3 грн за євро. Середні тижневі відхилення будуть у межах 1-1,5% від стартового курсу.
За словами Лєсового, відсутність різких коливань зараз є головним чинником, що стримує спекуляції та заспокоює ринок.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.