Доллар идет вниз, но все еще выше 44 гривен: каким будет курс валют в Украине 16 марта

Главное: Курс на 16 марта: Нацбанк немного снизил официальные показатели. Доллар будет стоить 44,13 грн (-3 коп.), а евро упадет существеннее - до 50,66 грн (-29 коп.).

Нацбанк немного снизил официальные показатели. Доллар будет стоить 44,13 грн (-3 коп.), а евро упадет существеннее - до 50,66 грн (-29 коп.). Прогноз на неделю: На наличном рынке доллар ожидается в пределах 43,5-44,5 грн, а евро - 50,5-52 грн.

На наличном рынке доллар ожидается в пределах 43,5-44,5 грн, а евро - 50,5-52 грн. Динамика в обменниках: Ежедневные колебания могут достигать 0,3 грн. Разница между покупкой и продажей в обменных пунктах может доходить до 1 грн на долларе и до 1,3 грн на евро.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на понедельник, 16 марта, на уровне 44,13 гривны. Это на три копейки ниже сегодняшнего значения.

Евро же после выходных будет стоить 50,66 гривен. Таким образом европейская валюта упадет в цене на 29 копеек.

Фото: курс валют на 16 марта (инфографика РБК-Украина)

Каким будет курс на следующей неделе

В комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что ситуация будет определяться балансом между предложением экспортеров и спросом на энергоресурсы.

Допустимые коридоры валютных изменений:

На межбанке курс будет колебаться в пределах 43,5-44,25 грн за доллар и 49,5-52 грн за евро. На наличном рынке ожидаемые пределы составляют 43,5-44,5 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро.

Шаг и разница курсов:

Ежедневные изменения курса в обменниках могут достигать до 0,3 грн. Разница между покупкой и продажей в кассах банков составит до 0,6 грн за доллар и до 1 грн за евро, а в обменных пунктах - до 1 грн за доллар и до 1,3 грн за евро. Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса.

По словам Лесового, отсутствие резких колебаний сейчас является главным фактором, сдерживающим спекуляции и успокаивающим рынок.