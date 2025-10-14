ua en ru
Долар іде вгору, євро дешевшає: які курси в обмінниках

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 10:10
Долар іде вгору, євро дешевшає: які курси в обмінниках Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 гривень, євро по 47,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,68-41,71 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар уповільнив швидке зростання минулого тижня.

Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6102 гривень за 1 долар (+0,0075 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1347 гривень за 1 євро (+0,0253 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ підняв курс до максимуму за два місяці - 41,60 гривень.

За їхнім прогнозом, НБУ може знову зміцнити гривню, щоб потім поступово послаблювати її, і такими коливаннями рухатися до понад 42 грн/долар наприкінці року.

