Курс долара сповільнив зростання

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 15:34
UA EN RU
Курс долара сповільнив зростання Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар уповільнив швидке зростання минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6102 гривень за 1 долар (+0,0075 грн).
Курс долара сповільнив зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1347 гривень за 1 євро (+0,0253 грн).
Курс долара сповільнив зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,61-41,64 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара сповільнив зростання

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,85 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.

    Прогноз курсу

    Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий з Глобус Банку, цього тижня 13-19 жовтня очікуються такі діапазони коливань:

    • міжбанк: 41,2-41,6 грн/долар, 48-49 грн/євро;
    • готівковий ринок: 41,25-41,65 грн/долар, 48-49,5 грн/євро.

