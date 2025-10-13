Курс долара сповільнив зростання
Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар уповільнив швидке зростання минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6102 гривень за 1 долар (+0,0075 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,1347 гривень за 1 євро (+0,0253 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,61-41,64 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар зріс до 41,85 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий з Глобус Банку, цього тижня 13-19 жовтня очікуються такі діапазони коливань:
- міжбанк: 41,2-41,6 грн/долар, 48-49 грн/євро;
- готівковий ринок: 41,25-41,65 грн/долар, 48-49,5 грн/євро.