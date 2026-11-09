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Долар і євро знову зросли: курс НБУ на 10 листопада та що зараз впливає на валютний ринок

15:55 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро знову зросли: курс НБУ на 10 листопада та що зараз впливає на валютний ринок Фото: офіційні курси долара та євро в Україні змінилися (Getty Images)
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Офіційні курси іноземних валют в Україні зазнали чергових змін. На початку нового робочого тижня гривня послабилася щодо долара та євро.

Як змінилися валютні показники та які чинники впливатимуть на ринок найближчим часом, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На вівторок, 10 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,41 гривні. Порівняно з понеділком, 9 листопада, американська валюта подорожчала на 9 копійок – із 45,32 гривні.

Офіційний курс євро також зріс. Європейська валюта коштуватиме 50,81 гривні, що на 17 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, коли курс становив 50,64 гривні.

Долар і євро знову зросли: курс НБУ на 10 листопада та що зараз впливає на валютний ринок
Фото: курс валют НБУ на 10 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Курс валют на 9 листопада: долар та євро подешевшали в банках і обмінниках

Що впливатиме на валютний ринок найближчим часом

Одним із головних чинників впливу на валютний ринок залишатиметься перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією на міжбанківському ринку. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового, цей дисбаланс може становити 20–25%.

Значну частину валютного попиту формуватимуть закупівлі пального, енергетичного обладнання та необхідних виробничих матеріалів. Ці витрати пов’язані з потребами підприємств, відновленням пошкоджених потужностей і забезпеченням енергетичної стійкості економіки в умовах війни.

Для покриття різниці між попитом і пропозицією Національний банк продовжить проводити валютні інтервенції. Їхній орієнтовний обсяг, за оцінкою банкіра, може становити 1–1,5 млрд доларів на тиждень.

Водночас механізм керованої гнучкості дасть регулятору змогу стримувати надмірні коливання валютного курсу та не допускати додаткового ажіотажу на ринку.

Ще одним чинником тиску на економіку залишатимуться російські атаки на енергетичну, промислову та логістичну інфраструктуру. Вони збільшуватимуть витрати бізнесу та підтримуватимуть інфляцію, яка, за оцінкою Лєсового, має виразну воєнну природу.

Йдеться про інфляцію витрат: подорожчання виробництва, транспортування й енергозабезпечення поступово позначається на кінцевих цінах товарів і послуг.

За таких обставин Національний банк намагатиметься утримувати валютний курс поблизу поточних рівнів. Це необхідно, щоб надмірне послаблення гривні не створювало додаткового інфляційного тиску.

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