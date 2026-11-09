Доллар и евро снова выросли: курс НБУ на 10 ноября и что сейчас влияет на валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют в Украине претерпели очередные изменения. В начале новой рабочей недели гривна ослабла по отношению к доллару и евро.

Как изменились валютные показатели и какие факторы будут влиять на рынок в ближайшее время, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Во вторник, 10 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,41 гривны. По сравнению с понедельником, 9 ноября, американская валюта подорожала на 9 копеек – с 45,32 гривны.

Официальный курс евро тоже вырос. Европейская валюта будет стоить 50,81 гривны, что на 17 копеек больше, чем в предыдущий банковский день, когда курс составлял 50,64 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 10 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Что будет влиять на валютный рынок в ближайшее время

Одним из главных факторов влияния на валютный рынок будет превышать спрос на иностранную валюту над ее предложением на межбанковском рынке. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, этот дисбаланс может составлять 20-25%.

Значительную часть валютного спроса будут формировать закупки горючего, энергетического оборудования и необходимых производственных материалов. Эти издержки соединены с потребностями компаний, восстановлением поврежденных мощностей и обеспечением энергетической устойчивости экономики в условиях войны.

Для покрытия разницы между спросом и предложением, Национальный банк продолжит проводить валютные интервенции. Их ориентировочный объем, по оценке банкира, может составить 1–1,5 млрд долларов в неделю.

В то же время механизм управляемой гибкости позволит регулятору сдерживать чрезмерные колебания валютного курса и не допускать дополнительного ажиотажа на рынке.

Еще одним фактором давления на экономику будут оставаться российские атаки на энергетическую, промышленную и логистическую инфраструктуру. Они будут увеличивать издержки бизнеса и поддерживать инфляцию, которая, по оценке Лесового, имеет выразительную военную природу.

Речь идет об инфляции издержек: подорожание производства, транспортировка и энергообеспечение постепенно отражается на конечных ценах товаров и услуг.

В таких обстоятельствах Национальный банк будет пытаться удерживать валютный курс вблизи текущих уровней. Это необходимо, чтобы чрезмерное ослабление гривни не создавало дополнительного инфляционного давления.

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