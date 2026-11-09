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Курс валют на 9 листопада: долар та євро подешевшали в банках і обмінниках

08:48 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 9 листопада: долар та євро подешевшали в банках і обмінниках Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
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У понеділок, 9 листопада, в українських банках помітно знизився курс покупки та продажу іноземної валюти. Натомість в обмінниках долар незначно подорожчав у продажу, а євро продовжив дешевшати.

Скільки коштує валюта сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок понеділка, 9 листопада, середній курс долара в обмінниках для покупки становить 46,33 гривні. Це на три копійки вище за курс, який тримався вранці у п'ятницю, 6 листопада. Здати долари в обмінниках сьогодні можна за середнім курсом у 46,05 гривень (без змін).

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,85 (-15 коп) гривні, а здати - по 51,55 (-15 коп) гривні.

Курс валют на 9 листопада: долар та євро подешевшали в банках і обмінниках
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки продають долари за середнім курсом у 46 (-6 коп) гривень, а здати американську валюту можна по 45,17 (-25 коп) гривень.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,51 (-29 коп) гривню, а здати - по 50,52 (-48 коп) гривні.

Курс валют на 9 листопада: долар та євро подешевшали в банках і обмінниках
Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари в касах по 45,99 (-6 коп) гривень, а карткою - 46,08 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а карткою - 51,54 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,90 (-5 коп) гривень, а карткою - 46 (-10 коп) гривень. Євро в додатку можна купити по 51,45 (-20 коп) гривні, а карткою - 51,60 (-20 коп) гривні.

ПУМБ продає долари в касах по 46 (без змін) гривень, такий же курс у 46 (без змін) гривень тримається для карткових операцій. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

"Монобанк" сьогодні продає долари по 45,97 (-4 коп) гривень, а євро - по 51,36 (-34 коп) гривень.

Читайте також: Долар на курсовому піку: прогноз курсу від банкіра на наступний тиждень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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