Долар і євро знову дорожчають: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 28 липня

Валютний ринок відновлює зростання: станом на ранок 28 липня банки підняли середній курс продажу долара в межах 10 копійок – до 45,13 грн. В обмінниках валюта додала ще кілька копійок. Тим часом курс євро в банках також виріс на 10 копійок.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Валюта в обмінниках: Середній курс долара і євро для купівлі дещо зріс – 44,92 грн і 51,40 грн відповідно.

Середній курс долара і євро для купівлі дещо зріс – 44,92 грн і 51,40 грн відповідно. Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють більше зростання (в межах 10 копійок) – середній курс продажу долара становить 45,13 грн, а євро – 51,49 грн.

Комерційні банки демонструють більше зростання (в межах 10 копійок) – середній курс продажу долара становить 45,13 грн, а євро – 51,49 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 45,05 грн, Ощадбанк – по 45,05-45,15 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ утримує готівковий курс на позначці 45,20 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 28 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,92 (+4 копійки) гривень для покупки та 44,80 (+4 копійки) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,40 (+1 копійка) гривень, а здати – по 51,20 (+2 копійки) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 28 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,13 (+8 копійок) гривень, а купують – по 44,61 (+9 копійок) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,49 (+10 копійок) гривні, а здати – по 50,75 (-1 копійка) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 28 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (+6 копійок) гривень, а курс для карток – 45,04 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 (-10 копійок) гривень, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,05 (+6 копійок) гривень, а для карток – 45,15 (+5 копійок) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,40 (без змін) гривні, а карткою – 51,55 (без змін) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,20 (без змін) гривень, а картою – 45 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривень, а євро – по 51,53 (+8 копійок) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 27 липня: