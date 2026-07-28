Доллар и евро снова дорожают: сколько стоит валюта в банках и обменниках 28 июля
Валютный рынок возобновляет рост: по состоянию на утро 28 июля банки подняли средний курс продажи доллара в пределах 10 копеек – до 45,13 грн. В обменниках валюта добавила еще несколько копеек. Между тем, курс евро в банках также вырос на 10 копеек.
Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина .
Главное:
- Валюта в обменниках: Средний курс доллара и евро для покупки вырос – 44,92 грн и 51,40 грн соответственно.
- Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют большее увеличение (в пределах 10 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,13 грн, а евро – 51,49 грн.
- Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,05 грн., Ощадбанк – по 45,05-45,15 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45,20 грн.
Курс валют в обменниках
На утро 28 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,92 (+4 копейки) гривен для покупки и 44,80 (+4 копейки) гривен – для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (+1 копейка) гривен, а сдать – по 51,20 (+2 копейки) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 28 июля (инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банках
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,13 (+8 копеек) гривен, а покупают – по 44,61 (+9 копеек) гривны.
Евро же в банках можно купить по 51,49 (+10 копеек) гривны, а сдать по 50,75 (-1 копейка) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 28 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (+6 копеек) гривен, а курс для карт – 45,04 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 (-10 копеек) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,05 (+6 копеек) гривен, а для карт – 45,15 (+5 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,40 (без изменений) гривны, а картой – 51,55 (без изменений) гривен.
ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривен, а евро – по 51,53 (+8 копеек) гривен.
Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?
Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 27 июля:
- Monobank: 4 503 грн
- ПриватБанк (кассы): 4 505 грн
- ПриватБанк (карты): 4 504 грн
- Ощадбанк (приложение): 4 505 грн
- Ощадбанк (карты): 4 515 грн
- ПУМБ (кассы): 4 520 грн
- ПУМБ (карты): 4 500 грн.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.