ua en ru
Вт, 28 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро снова дорожают: сколько стоит валюта в банках и обменниках 28 июля

10:07 28.07.2026 Вт
2 мин
Сколько стоит 100 долларов сегодня?
aimg Олег Хомчук
Доллар и евро снова дорожают: сколько стоит валюта в банках и обменниках 28 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Валютный рынок возобновляет рост: по состоянию на утро 28 июля банки подняли средний курс продажи доллара в пределах 10 копеек – до 45,13 грн. В обменниках валюта добавила еще несколько копеек. Между тем, курс евро в банках также вырос на 10 копеек.

Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина .

Главное:

  • Валюта в обменниках: Средний курс доллара и евро для покупки вырос – 44,92 грн и 51,40 грн соответственно.
  • Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют большее увеличение (в пределах 10 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,13 грн, а евро – 51,49 грн.
  • Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,05 грн., Ощадбанк – по 45,05-45,15 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45,20 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 28 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,92 (+4 копейки) гривен для покупки и 44,80 (+4 копейки) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (+1 копейка) гривен, а сдать – по 51,20 (+2 копейки) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 28 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 28 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,13 (+8 копеек) гривен, а покупают – по 44,61 (+9 копеек) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,49 (+10 копеек) гривны, а сдать по 50,75 (-1 копейка) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 28 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 28 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (+6 копеек) гривен, а курс для карт – 45,04 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 (-10 копеек) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,05 (+6 копеек) гривен, а для карт – 45,15 (+5 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,40 (без изменений) гривны, а картой – 51,55 (без изменений) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривен, а евро – по 51,53 (+8 копеек) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 27 июля:

  • Monobank: 4 503 грн
  • ПриватБанк (кассы): 4 505 грн
  • ПриватБанк (карты): 4 504 грн
  • Ощадбанк (приложение): 4 505 грн
  • Ощадбанк (карты): 4 515 грн
  • ПУМБ (кассы): 4 520 грн
  • ПУМБ (карты): 4 500 грн.
Читайте также: Цены на АЗС снова выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ 29 июля

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Зеленский прибыл в США и раскрыл приоритет №1 в переговорах с Трампом
Зеленский прибыл в США и раскрыл приоритет №1 в переговорах с Трампом
Аналитика
Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику