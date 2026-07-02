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Долар і євро знову дорожчають: курс НБУ на 3 липня і як валюта впливає на ціни у магазинах

16:40 02.07.2026 Чт
2 хв
Як змінилися офіційні курси долара та євро наприкінці тижня?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 3 липня (колаж РБК-Україна)

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на п’ятницю, 3 липня. Євро також подорожчав після зниження напередодні.

Якими будуть офіційні курси валют і чому навіть незначні зміни курсу можуть впливати на ціни в магазинах, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар дорожчає: НБУ підвищив офіційний курс американської валюти до 44,80 грн.
  • Євро також зріс: офіційний курс становить 51,08 грн.
  • Валютний курс впливає на ціни: найбільше від долара залежать пальне, логістика, імпортні комплектуючі та техніка.
  • Ціни реагують не одразу: бізнес переглядає вартість товарів лише за умови тривалих курсових змін.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 3 липня офіційний курс долара на рівні 44,80 грн (+4 коп.). Напередодні, 2 липня, американська валюта коштувала 44,76 грн.

Офіційний курс євро на 3 липня становить 51,08 грн (+11 коп.). Для порівняння, 2 липня регулятор встановив курс європейської валюти на рівні 50,97 грн.

Таким чином, після зниження напередодні обидві основні іноземні валюти знову подорожчали щодо гривні.

Фото: офіційний курс валют на 3 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар додав, євро змінився: актуальний курс валют на 2 липня у банках та обмінниках

Чому курс долара впливає на ціни

Як пояснив у коментарі РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, курс долара не завжди безпосередньо визначає вартість товарів, однак суттєво впливає на їхню собівартість.

За його словами, найбільше від валютного курсу сьогодні залежать пальне, логістика, імпортні комплектуючі, добрива, упаковка, техніка, обладнання та енергетичні рішення для бізнесу.

''Якщо дорожчає пальне, то дорожчає перевезення товарів. Якщо дорожчають імпортні матеріали або обладнання, бізнес поступово закладає ці витрати в кінцеву ціну'', – зазначив банкір.

Водночас експерт наголосив, що курс долара є лише одним із чинників ціноутворення. На вартість продуктів також впливають урожай, стабільність енергопостачання, ціни на електроенергію, логістика, воєнні ризики, витрати виробників і вартість пального.

Чому ціни не змінюються одразу

За словами Мамедова, між зміною валютного курсу та зміною цін у магазинах існує часовий лаг.

Це означає, що товари не дорожчають наступного дня після коливання курсу. Однак якщо гривня слабшає тривалий час, бізнес поступово переглядає прайси, щоб компенсувати зростання витрат.

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