Доллар и евро снова дорожают: курс НБУ на 3 июля и как валюта влияет на цены в магазинах

Главное:

Доллар дорожает: НБУ повысил официальный курс американской валюты до 44,80 грн.

НБУ повысил официальный курс американской валюты до 44,80 грн. Евро тоже вырос: официальный курс составляет 51,08 грн.

официальный курс составляет 51,08 грн. Валютный курс влияет на цены: больше всего от доллара зависят горючее, логистика, импортные комплектующие и техника.

больше всего от доллара зависят горючее, логистика, импортные комплектующие и техника. Цены реагируют не сразу: бизнес пересматривает стоимость товаров только при длительных курсовых изменениях.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 3 июля официальный курс доллара на уровне 44,80 грн. (+4 коп.). Накануне, 2 июля, американская валюта обошлась в 44,76 грн.

Официальный курс евро на 3 июля составляет 51,08 грн. (+11 коп.). Для сравнения 2 июля регулятор установил курс европейской валюты на уровне 50,97 грн.

Таким образом, после снижения накануне обе основные иностранные валюты снова подорожали по отношению к гривне.

Фото: официальный курс валют на 3 июля (Инфографика РБК-Украина)

Почему курс доллара влияет на цены

Как пояснил в комментарии РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов, курс доллара не всегда напрямую определяет стоимость товаров, однако оказывает существенное влияние на их себестоимость.

По его словам, больше всего от валютного курса сегодня зависят горючее, логистика, импортные комплектующие, удобрения, упаковка, техника, оборудование и энергетические решения для бизнеса.

''Если дорожает горючее, то дорожает перевозка товаров. Если дорожают импортные материалы или оборудование, бизнес постепенно закладывает эти расходы в конечную цену”, – отметил банкир.

В то же время эксперт подчеркнул, что курс доллара является одним из факторов ценообразования. На стоимость продуктов влияют урожай, стабильность энергоснабжения, цены на электроэнергию, логистика, военные риски, расходы производителей и стоимость горючего.

Почему цены не меняются сразу

По словам Мамедова, между изменением валютного курса и изменением цен в магазинах существует временный лаг.

Это означает, что товары не дорожают на следующий день после колебания курса. Однако если гривна слабеет длительное время, бизнес постепенно пересматривает прайсы, чтобы компенсировать рост расходов.