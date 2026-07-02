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Долар додав, євро змінився: актуальний курс валют на 2 липня у банках та обмінниках

10:33 02.07.2026 Чт
2 хв
Які курси встановили найбільші банки України на початку дня
aimg Анастасія Мацепа
Долар додав, євро змінився: актуальний курс валют на 2 липня у банках та обмінниках Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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На валютному ринку України 2 липня відбулися деякі зміни. Долар дещо додав, тоді як євро демонструє коливання залежно від банку та обмінника.

Які курси пропонують ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Monobank та обмінники, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар додав: в обмінниках американська валюта продається в середньому по 44,80 грн.
  • Євро подешевшав: середній курс продажу в обмінниках становить 51,35 грн.
  • Найдешевший долар: серед банків найвигідніший курс продажу пропонує Monobank, серед відділень – ПриватБанк.
  • Де вигідніше продавати валюту: найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ''ПУМБ'' (комерційний курс).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, вранці 2 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,80 (+5 коп.) гривні, а здати – по 44,69 (+9 коп.) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,35 (-3 коп.) гривні, а купують – по 51,17 (+2 коп.) гривні.

Долар додав, євро змінився: актуальний курс валют на 2 липня у банках та обмінниках

Фото: курс валют в обмінниках на 2 липня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,05 (+15 коп.) гривні, а карткою – 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,50 (+20 коп.) гривні, а карткою – 51,54 (+26 коп.) гривні.

Ощадбанк продає долари у ''Мобільному Ощаді'' по 45,00 (без змін) гривень, а для карток – 45,10 (без змін) гривень. Євро у ''Мобільному Ощаді'' сьогодні обійдеться у 51,35 (-5 коп.) гривні, а для карток курс становить 51,55 (-5 коп.) гривні.

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,30 (+10 коп.) гривні, а комерційний курс продажу становить 45,10 (+10 коп.) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (+10 коп.) гривні.

Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривні, а євро – по 51,53 (+27 коп.) гривні.

Долар додав, євро змінився: актуальний курс валют на 2 липня у банках та обмінниках

Фото: курс валют у банках (продаж) на 2 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Найнижчий курс продажу долара сьогодні пропонує Monobank – 45,03 грн. У відділеннях ПриватБанку долар можна придбати за 45,05 грн.

Євро за найнижчим курсом продає Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' – 51,35 грн. Серед інших банків найвигідніший курс у відділеннях ПриватБанку – 51,50 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара серед банків сьогодні пропонує ''ПУМБ'' за комерційним курсом – 44,80 грн. Серед інших банків вигідний курс також пропонують Monobank – 44,65 грн та Ощадбанк – 44,60 грн.

Євро найвигідніше продавати в ''ПУМБ'' – по 51,20 грн. Серед інших варіантів високий курс купівлі пропонують також обмінники – 51,17 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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