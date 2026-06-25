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Долар і євро знову дорожчають: курс НБУ на 26 червня та головні чинники впливу на валюту

16:35 25.06.2026 Чт
2 хв
Що змінилося в офіційному курсі основних валют?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 26 червня (колаж РБК-Україна)

Національний банк України підвищив офіційні курси долара та євро на п’ятницю, 26 червня. Обидві валюти після кількох днів зниження знову додали в ціні.

Про те, як змінилися офіційні курси та які чинники впливатимуть на валютний ринок до кінця року, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Курс долара: американська валюта зросла до 44,92 грн (+6 коп.).
  • Курс євро: європейська валюта подорожчала до 50,92 грн (+4 коп.).
  • НБУ очікує збереження передбачуваної ситуації на валютному ринку.
  • Експерт назвав чотири ключові чинники, які впливатимуть на курс до кінця 2026 року.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 26 червня, офіційний курс долара на рівні 44,92 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 6 копійок.

Офіційний курс євро також зріс. На 26 червня він становить 50,92 гривні, що на 4 копійки більше, ніж днем раніше.

Після кількох днів зниження обидві основні валюти знову перейшли до помірного зростання, однак зміни залишаються незначними.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 26 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар стабільний, євро дешевшає: валюта у найбільших банках та обмінниках 25 червня

Що впливатиме на курс до кінця року

Як розповів у коментарі для РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, у другому півріччі 2026 року ситуацію на валютному ринку визначатимуть одразу кілька ключових факторів.

За його словами, найбільший вплив матимуть:

  • міжнародна фінансова допомога – регулярні надходження коштів від партнерів підтримуватимуть державний бюджет, міжнародні резерви НБУ та знижуватимуть тиск на гривню;
  • воєнна ситуація та стан інфраструктури – атаки на енергетичні, виробничі чи логістичні об’єкти можуть підвищувати попит на валюту;
  • інфляція – очікується, що вона залишатиметься в межах 8–9%, що дозволить НБУ проводити прогнозовану монетарну політику;
  • попит імпортерів і ситуація на паливному ринку – обсяги імпорту та ціни на пальне безпосередньо впливатимуть на баланс попиту і пропозиції валюти.

За оцінкою банкіра, саме поєднання цих факторів визначатиме динаміку курсу гривні до кінця 2026 року.

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