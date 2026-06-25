Долар і євро знову дорожчають: курс НБУ на 26 червня та головні чинники впливу на валюту

Національний банк України підвищив офіційні курси долара та євро на п’ятницю, 26 червня. Обидві валюти після кількох днів зниження знову додали в ціні.
Про те, як змінилися офіційні курси та які чинники впливатимуть на валютний ринок до кінця року, – читайте в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
НБУ встановив на п’ятницю, 26 червня, офіційний курс долара на рівні 44,92 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 6 копійок.
Офіційний курс євро також зріс. На 26 червня він становить 50,92 гривні, що на 4 копійки більше, ніж днем раніше.
Після кількох днів зниження обидві основні валюти знову перейшли до помірного зростання, однак зміни залишаються незначними.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 26 червня (Інфографіка РБК-Україна)
Як розповів у коментарі для РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, у другому півріччі 2026 року ситуацію на валютному ринку визначатимуть одразу кілька ключових факторів.
За його словами, найбільший вплив матимуть:
За оцінкою банкіра, саме поєднання цих факторів визначатиме динаміку курсу гривні до кінця 2026 року.