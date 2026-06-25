Долар і євро знову дорожчають: курс НБУ на 26 червня та головні чинники впливу на валюту

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Курс долара: американська валюта зросла до 44,92 грн (+6 коп.).

американська валюта зросла до 44,92 грн (+6 коп.). Курс євро: європейська валюта подорожчала до 50,92 грн (+4 коп.).

європейська валюта подорожчала до 50,92 грн (+4 коп.). НБУ очікує збереження передбачуваної ситуації на валютному ринку.

Експерт назвав чотири ключові чинники, які впливатимуть на курс до кінця 2026 року.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 26 червня, офіційний курс долара на рівні 44,92 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 6 копійок.

Офіційний курс євро також зріс. На 26 червня він становить 50,92 гривні, що на 4 копійки більше, ніж днем раніше.

Після кількох днів зниження обидві основні валюти знову перейшли до помірного зростання, однак зміни залишаються незначними.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 26 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Що впливатиме на курс до кінця року

Як розповів у коментарі для РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, у другому півріччі 2026 року ситуацію на валютному ринку визначатимуть одразу кілька ключових факторів.

За його словами, найбільший вплив матимуть:

міжнародна фінансова допомога – регулярні надходження коштів від партнерів підтримуватимуть державний бюджет, міжнародні резерви НБУ та знижуватимуть тиск на гривню;

– регулярні надходження коштів від партнерів підтримуватимуть державний бюджет, міжнародні резерви НБУ та знижуватимуть тиск на гривню; воєнна ситуація та стан інфраструктури – атаки на енергетичні, виробничі чи логістичні об’єкти можуть підвищувати попит на валюту;

– атаки на енергетичні, виробничі чи логістичні об’єкти можуть підвищувати попит на валюту; інфляція – очікується, що вона залишатиметься в межах 8–9%, що дозволить НБУ проводити прогнозовану монетарну політику;

– очікується, що вона залишатиметься в межах 8–9%, що дозволить НБУ проводити прогнозовану монетарну політику; попит імпортерів і ситуація на паливному ринку – обсяги імпорту та ціни на пальне безпосередньо впливатимуть на баланс попиту і пропозиції валюти.

За оцінкою банкіра, саме поєднання цих факторів визначатиме динаміку курсу гривні до кінця 2026 року.