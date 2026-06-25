Доллар и евро снова дорожают: курс НБУ на 26 июня и главные факторы влияния на валюту

Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 26 июня. Обе валюты после нескольких дней снижения снова прибавили в цене.
О том, как изменились официальные курсы и какие факторы будут влиять на валютный рынок до конца года, читайте в материале РБК-Украина .
Главное:
НБУ установил на пятницу, 26 июня, официальный курс доллара на уровне 44,92 гривны. В сравнении с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 6 копеек.
Официальный курс евро тоже вырос. На 26 июня он составляет 50,92 гривны, что на 4 копейки больше, чем днем ранее.
После нескольких дней снижения обе основные валюты снова перешли к умеренному росту, однако изменения остаются незначительными.
Фото: официальный курс валют НБУ на 26 июня (Инфографика РБК-Украина)
Как рассказал в комментарии для РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов , во втором полугодии 2026 года ситуацию на валютном рынке будут определять сразу несколько ключевых факторов.
По его словам, наибольшее влияние будут иметь:
По оценке банкира именно сочетание этих факторов будет определять динамику курса гривны до конца 2026 года.