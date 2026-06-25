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Доллар и евро снова дорожают: курс НБУ на 26 июня и главные факторы влияния на валюту

16:35 25.06.2026 Чт
2 мин
Что поменялось в официальном курсе главных валют?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 26 июня (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 26 июня. Обе валюты после нескольких дней снижения снова прибавили в цене.

О том, как изменились официальные курсы и какие факторы будут влиять на валютный рынок до конца года, читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

  • Курс доллара: американская валюта выросла до 44,92 грн (+6 коп.).
  • Курс евро: европейская валюта подорожала до 50,92 грн (+4 коп.).
  • НБУ ожидает сохранения предполагаемой ситуации на валютном рынке.
  • Эксперт назвал четыре ключевых фактора, которые будут влиять на курс до конца 2026 года.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 26 июня, официальный курс доллара на уровне 44,92 гривны. В сравнении с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 6 копеек.

Официальный курс евро тоже вырос. На 26 июня он составляет 50,92 гривны, что на 4 копейки больше, чем днем ранее.

После нескольких дней снижения обе основные валюты снова перешли к умеренному росту, однако изменения остаются незначительными.

Фото: официальный курс валют НБУ на 26 июня (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар стабилен, евро дешевеет: валюта в крупнейших банках и обменниках 25 июня

Что будет влиять на курс до конца года

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов , во втором полугодии 2026 года ситуацию на валютном рынке будут определять сразу несколько ключевых факторов.

По его словам, наибольшее влияние будут иметь:

  • международная финансовая помощь – регулярные поступления средств от партнеров будут поддерживать государственный бюджет, международные резервы НБУ и снижать давление на гривну;
  • военная ситуация и состояние инфраструктуры – атаки на энергетические, производственные или логистические объекты могут повышать спрос на валюту;
  • инфляция – ожидается, что она будет оставаться в пределах 8–9%, что позволит НБУ проводить прогнозируемую монетарную политику;
  • спрос импортеров и ситуация на топливном рынке – объемы импорта и цены на топливо будут напрямую влиять на баланс спроса и предложения валюты.

По оценке банкира именно сочетание этих факторов будет определять динамику курса гривны до конца 2026 года.

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