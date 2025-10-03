Долар і євро знову дешевшають: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2215 гривень за 1 долар (+0,0795 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку вересня.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,10-41,13 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 14 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривень, євро по 47,75 гривень.

Станом на ранок 3 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 48,75 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначила Ганна Золотько з Unex Bank, у жовтні на курс гривні до долара впливатимуть бюджетні рішення, монетарна політика та ризики безпеки.

"НБУ має інструменти та ресурси для підтримання відносної стабільності курсу та передбачуваності ринку, тому ймовірність значних девальваційних шоків у найближчому періоді залишається низькою", - вважає вона.