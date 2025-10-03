Доллар и евро снова дешевеют: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 октября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 48,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 47,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,10-41,13 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 14 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подрожал после падения до минимума с начала сентября.

Официальный курс на 2 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2215 гривен за 1 доллар (+0,0795 грн).

Официальный курс евро составит 48,3734 гривен за 1 евро (+0,0706 грн).