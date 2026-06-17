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Доллар и евро изменились в цене: что показывают банки и обменники 17 июня

10:50 17.06.2026 Ср
3 мин
Где сегодня самые выгодные условия для обмена валюты?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро изменились в цене: что показывают банки и обменники 17 июня Фото: банки скорректировали курсы валют на 17 июня (коллаж РБК-Украина)
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На валютном рынке существенных изменений не произошло. Курс доллара в большинстве крупных банков остается вблизи отметки в 45 гривен, тогда как евро продолжает торговаться выше 52 гривен.

Какие курсы предлагают банки и обменные пункты сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обменные пункты: доллар – 44,90/44,80 грн (покупка/продажа), евро – 52,35/52,20 грн.
  • Средний курс в банках: доллар – 44,64 грн (покупка) и 45,09 грн (продажа), евро – 51,76 грн (покупка) и 52,42 грн (продажа).
  • Самый дешевый доллар: ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) продают по 45,00 грн.
  • Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,70 грн.
  • Самый дешёвый евро: Ощадбанк – 52,30 грн.
  • Выгоднее всего продавать евро: обменный курс ПУМБ – 51,90 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах практически не изменился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,90 гривны (+3 коп.), а продать – за 44,80 гривны (без изменений).

Евро также демонстрирует стабильность. Средний курс покупки составляет 52,35 гривны (+2 коп.), а продажи – 52,20 гривны (+7 коп.).

Доллар и евро изменились в цене: что показывают банки и обменники 17 июня
Фото: курс валют в обменных пунктах на 17 июня (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,64 гривны при покупке (-12 коп.) и 45,09 гривны при продаже (-5 коп.). Евро банки покупают в среднем по 51,76 гривны (+5 коп.), а продают – по 52,42 гривны (-4 коп.).

Большинство крупных банков практически не изменили курсы доллара. В то же время отдельные учреждения пересмотрели курсы евро, хотя в целом валюта остается в диапазоне 52,3–52,6 гривны.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,00 гривны (без изменений). Карточный курс составляет 45,04 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,40 гривны (+10 коп.), а карточный курс остался на уровне 52,35 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,00 гривны (-5 коп.), а для карточных операций – по 45,15 гривны (-5 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,30 гривны (-10 коп.), а курс по картам составляет 52,45 гривны (-5 коп.).

''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,00 гривны (-10 коп.), а в кассах – по 45,20 гривны (-10 коп.). Евро в отделениях стоит 52,60 гривны (-10 коп.).

Monobank продает доллар по 45,03 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 44,65 гривны (+5 коп.). Евро банк продает по 52,33 гривны (без изменений), а покупает по 51,67 гривны (-9 коп.).

Доллар и евро изменились в цене: что показывают банки и обменники 17 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 17 июня (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи сегодня предлагают ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) – 45,00 грн. В Monobank доллар стоит 45,03 грн.

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в Ощадбанке – за 52,30 грн. В Monobank курс составляет 52,33 грн, а в ПриватБанке (карточный) – 52,35 грн.

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн. Такой же курс покупки был вчера в Ощадбанке, но сегодня он снизился до 44,65 грн. В Monobank валюту покупают по 44,65 грн, в ПриватБанке – по 44,55 грн.

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – по 51,90 грн. В Ощадбанке курс покупки составляет 51,85 грн, в Monobank – 51,67 грн, а в ПриватБанке – 51,74 грн.

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