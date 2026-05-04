Долар і євро змінилися різноспрямовано: курс на 5 травня та чого чекати від валют протягом місяця

На 5 травня курс долара зріс до 44,00 грн, євро знизилося до 51,45 грн.

Долар додав 9 копійок, євро втратило 14 копійок.

У травні ринок працюватиме в режимі керованої гнучкості.

Очікуваний діапазон долара – 43,5-44,5 грн, євро – 49,5-52,5 грн.

Курс валют НБУ

На 5 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,00 грн, що на 9 копійок вище за курс 4 травня (43,91 грн).

Євро, навпаки, подешевшало – до 51,45 грн, що на 14 копійок менше порівняно з попереднім показником (51,59 грн).

Таким чином, долар перейшов до зростання, тоді як євро після підвищення напередодні скоригувалося.

Чого чекати від курсу у травні

За словами Тараса Лєсового, у травні на ринку й надалі діятиме режим керованої гнучкості, тому різкі курсові коливання малоймовірні.

За прогнозом експерта, курс долара перебуватиме в межах 43,5-44,5 грн.

Стабільність ринку, за його словами, підтримуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може сягати до 800 млн доларів на тиждень.

Євро, як очікується, буде більш мінливим. Його курс може коливатися в діапазоні 49,5-52,5 грн.

Серед причин – залежність від світової пари євро/долар та цін на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, позиції долара можуть посилитися. Якщо ціни стабілізуються або знизяться, євро може відіграти частину позицій.

Експерт називає кілька ключових факторів впливу на валютний ринок. Політика НБУ передбачає згладжування дисбалансу між попитом і пропозицією через інтервенції. Водночас міжнародна допомога, зокрема потенційне розблокування кредиту ЄС на 90 млрд євро, може підтримати макрофінансову стабільність. Коливання цін на пальне також впливатимуть як на інфляцію, так і на курс євро.