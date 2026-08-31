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Долар і євро змінили курс: скільки коштує валюта в банках та обмінниках на 31 серпня

10:30 31.08.2026 Пн
3 хв
Скільки коштує валюта у ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ та Monobank?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро змінили курс: скільки коштує валюта в банках та обмінниках на 31 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 31 серпня (колаж РБК-Україна)
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Банки та обмінники вранці 31 серпня встановили нові курси основних іноземних валют. Долар продовжує триматися нижче позначки у 45 гривень, тоді як євро в окремих установах подешевшав.

Скільки сьогодні доведеться заплатити за 1000 доларів та де найвигідніше обмінювати валюту, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 31 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,81 грн (+1 коп.) для продажу та 44,70 грн (без змін) для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,10 грн (-4 коп.), а купують – по 51,88 грн (-6 коп.).

Долар і євро змінили курс: скільки коштує валюта в банках та обмінниках на 31 серпня

Фото: курс валют в обмінниках 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,75 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Євро у відділеннях можна купити по 52,05 грн (-30 коп.), а для карток – по 51,08 грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 грн (+5 коп.), а для карток – 44,90 грн (+5 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,30 грн (без змін), а для карток – 52,50 грн (без змін).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а за комерційним курсом – 44,70 грн (без змін). Євро у касах банку можна купити по 52,20 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,80 грн (-3 коп.), а євро – по 52,06 грн (-27 коп.).

Долар і євро змінили курс: скільки коштує валюта в банках та обмінниках на 31 серпня

Фото: курс валют у банках 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 44,75 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 44,80 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс у наданих даних зазначений для ПриватБанку для карток – 51,08 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 52,05 грн, Monobank – 52,06 грн, ПУМБ – 52,20 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,30 грн, а найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,50 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,45 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток та Monobank – по 44,40 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 44,40 грн, ПУМБ у відділеннях та ПриватБанк для карток – по 44,30 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,15 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,70 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,60 грн, ПУМБ – 51,50 грн, Monobank – 51,37 грн, ПриватБанк для карток – 51,30 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,05 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 700 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 750 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 800 грн.
  • Monobank – 44 800 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 44 900 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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