Доллар и евро сменили курс: сколько стоит валюта в банках и обменниках на 31 августа

Банки и обменники по утрам 31 августа установили новые курсы основных иностранных валют. Доллар продолжает держаться ниже отметки в 45 гривен, тогда как евро в отдельных учреждениях подешевел.

Сколько сегодня придется заплатить за 1000 долларов и где выгоднее всего обменивать валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 31 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,81 грн. (+1 коп.) для продажи и 44,70 грн. (без изменений) для покупки.

Евро в обменниках сегодня продается по 52,10 грн (-4 коп.), а покупается – по 51,88 грн (-6 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 31 августа (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,75 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Евро в отделениях можно купить по 52,05 грн (-30 коп.), а для карт – по 51,08 грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,80 грн (+5 коп.), а для карт – 44,90 грн (+5 коп.). Евро в мобильном приложении можно купить по 52,30 грн (без изменений), а для карт – 52,50 грн (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – 44,70 грн (без изменений). Евро в кассах банка можно купить по 52,20 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,80 грн (-3 коп.), а евро – по 52,06 грн (-27 коп.).

Фото: курс валют в банках 31 августа (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 44,75 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank – по 44,80 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предоставленных данных указан для ПриватБанка для карт – 51,08 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 52,05 грн, Monobank – 52,06 грн, ПУМБ – 52,20 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,30 грн, а самая дорогая европейская валюта стоит в Ощадбанке для карт – 52,50.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,45 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт и Monobank – по 44,40 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 44,40 грн, ПУМБ в отделениях и ПриватБанк для карт – по 44,30 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 44,15 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,70 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,60 грн, ПУМБ – 51,50 грн, Monobank – 51,37 грн, ПриватБанк для карт – 51,30 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,05 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня