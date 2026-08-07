Долар і євро взяли напрямок на зниження: курс валют НБУ на 10 серпня і до чого тут пальне

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Після зростання наприкінці тижня долар незначно подешевшав, а євро втратив ще кілька копійок.

Чому найближчими днями на валютний ринок може вплинути ситуація з пальним та якими будуть офіційні курси НБУ, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ знизив офіційний курс долара до 44,75 грн.

Євро також подешевшав – до 51,61 грн.

Експерти не очікують різких коливань курсу найближчим часом.

Одним із ключових факторів ризику для валютного ринку може стати ситуація на паливному ринку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс валют на 10 серпня. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта майже не змінилася, тоді як євро продовжив незначне зниження після корекції наприкінці тижня.

Так, офіційний курс долара США становить 44,75 грн, що на 1 копійку менше, ніж 7 серпня (44,76 грн). Водночас євро подешевшав одразу на 6 копійок – із 51,67 грн до 51,61 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 10 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому саме пальне може вплинути на курс

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового, головним джерелом напруги для валютного ринку може стати паливний сектор.

Причиною є нестабільна ситуація на Близькому Сході, через яку світові ціни на нафту залишаються непередбачуваними. Це створює додаткову невизначеність для українських імпортерів нафтопродуктів.

Щоб уникнути ризику купувати валюту в останній момент, компанії можуть почати закуповувати її заздалегідь.

''Імпортери збільшуватимуть обсяги валютних закупівель і формуватимуть певний запас. Така поведінка дає їм часовий та фінансовий запас, але водночас посилює загальний попит на міжбанківському ринку'', – пояснив Лєсовий.

Водночас, за його словами, Національний банк і надалі зможе згладжувати можливі коливання курсу завдяки валютним інтервенціям.