ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро взяли напрямок на зниження: курс валют НБУ на 10 серпня і до чого тут пальне

16:40 07.08.2026 Пт
2 хв
Чи варто чекати різких змін курсу?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро взяли напрямок на зниження: курс валют НБУ на 10 серпня і до чого тут пальне Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 10 серпня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Після зростання наприкінці тижня долар незначно подешевшав, а євро втратив ще кілька копійок.

Чому найближчими днями на валютний ринок може вплинути ситуація з пальним та якими будуть офіційні курси НБУ, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ знизив офіційний курс долара до 44,75 грн.
  • Євро також подешевшав – до 51,61 грн.
  • Експерти не очікують різких коливань курсу найближчим часом.
  • Одним із ключових факторів ризику для валютного ринку може стати ситуація на паливному ринку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс валют на 10 серпня. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта майже не змінилася, тоді як євро продовжив незначне зниження після корекції наприкінці тижня.

Так, офіційний курс долара США становить 44,75 грн, що на 1 копійку менше, ніж 7 серпня (44,76 грн). Водночас євро подешевшав одразу на 6 копійок – із 51,67 грн до 51,61 грн.

Долар і євро взяли напрямок на зниження: курс валют НБУ на 10 серпня і до чого тут пальне

Фото: офіційний курс валют НБУ на 10 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар подорожчав: курс валют у найбільших банках та обмінниках 7 серпня

Чому саме пальне може вплинути на курс

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового, головним джерелом напруги для валютного ринку може стати паливний сектор.

Причиною є нестабільна ситуація на Близькому Сході, через яку світові ціни на нафту залишаються непередбачуваними. Це створює додаткову невизначеність для українських імпортерів нафтопродуктів.

Щоб уникнути ризику купувати валюту в останній момент, компанії можуть почати закуповувати її заздалегідь.

''Імпортери збільшуватимуть обсяги валютних закупівель і формуватимуть певний запас. Така поведінка дає їм часовий та фінансовий запас, але водночас посилює загальний попит на міжбанківському ринку'', – пояснив Лєсовий.

Водночас, за його словами, Національний банк і надалі зможе згладжувати можливі коливання курсу завдяки валютним інтервенціям.

Читайте також: Долар по 49 гривень: який курс економісти прогнозують до кінця 2027 року
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ
Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом