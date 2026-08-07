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Доллар и евро взяли направление на снижение: курс валют НБУ на 10 августа и при чем здесь горючее

16:40 07.08.2026 Пт
2 мин
Следует ли ожидать резких изменений курса?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро взяли направление на снижение: курс валют НБУ на 10 августа и при чем здесь горючее Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 10 августа (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 10 августа. После роста в конце недели доллар незначительно подешевел, а евро потерял еще несколько копеек.

Почему в ближайшие дни на валютный рынок может повлиять ситуация с горючим и какими будут официальные курсы НБУ, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ снизил официальный курс доллара до 44,75 грн.
  • Евро также подешевел – до 51,61 грн.
  • Эксперты не ожидают резких колебаний курса в ближайшее время.
  • Одним из ключевых факторов риска для валютного рынка может стать ситуация на топливном рынке.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс валют на 10 августа По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта почти не изменилась, в то время как евро продолжил незначительное снижение после коррекции в конце недели.

Так, официальный курс доллара США составляет 44,75 грн, что на 1 копейку меньше, чем 7 августа (44,76 грн). В то же время, евро подешевел сразу на 6 копеек – с 51,67 грн до 51,61 грн.

Доллар и евро взяли направление на снижение: курс валют НБУ на 10 августа и при чем здесь горючее

Фото: официальный курс валют НБУ на 10 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Почему именно топливо может повлиять на курс

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тараса Лесового , главным источником напряжения для валютного рынка может стать топливный сектор.

Причиной является нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, по которой мировые цены на нефть остаются непредсказуемыми. Это создает дополнительную неопределенность украинских импортеров нефтепродуктов.

Чтобы избежать риска покупать валюту в последний момент, компании могут начать закупать ее заранее.

''Импортеры будут увеличивать объемы валютных закупок и формировать определенный запас. Такое поведение дает им временный и финансовый запас, но в то же время усиливает общий спрос на межбанковском рынке'', – объяснил Лесной.

В то же время, по его словам, Национальный банк и дальше сможет сглаживать возможные колебания курса благодаря валютным интервенциям.

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