Долар і євро втратили в ціні: курс валют у банках та обмінниках 8 липня

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Долар дешевшає: американська валюта продовжує втрачати позиції як в обмінниках, так і в банках.

американська валюта продовжує втрачати позиції як в обмінниках, так і в банках. Євро також знижується: європейська валюта подешевшала у більшості банків та обмінних пунктів.

європейська валюта подешевшала у більшості банків та обмінних пунктів. Найвигідніше купувати долар сьогодні можна у мобільному застосунку ''Ощадбанку'' (44,55 грн).

сьогодні можна у мобільному застосунку ''Ощадбанку'' (44,55 грн). Найкращий курс продажу долара серед банків пропонують Monobank (44,33 грн) та ПриватБанк для карток (44,25 грн).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 8 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,55 (-10 коп.) гривні, а продати – по 44,42 (-13 коп.) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,20 (-10 коп.) гривні, а купують – по 50,95 (-20 коп.) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 8 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс продажу долара в банках сьогодні становить 44,76 (-9 коп.) гривні, а купівлі – 44,28 (+4 коп.) гривні.

Євро в банках сьогодні продають у середньому по 51,29 (-2 коп.) гривні, а купують – по 50,59 (-10 коп.) гривні.

ПриватБанк у відділеннях продає долар по 44,70 (-10 коп.) гривні, а карткою – 44,84 (без змін) гривні. Євро у касах банку можна купити по 51,25 (-5 коп.) гривні, а карткою – 51,28 (без змін) гривні.

Ощадбанк через мобільний застосунок продає долар по 44,55 (-25 коп.) гривні, а для карток – 44,85 (-10 коп.) гривні. Євро у ''Мобільному Ощаді'' сьогодні коштує 51,00 (-30 коп.) гривень, а для карток – 51,40 (-10 коп.) гривні.

''ПУМБ'' у касах продає долар по 44,90 (-10 коп.) гривні, а комерційний курс становить 44,80 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 (-10 коп.) гривні.

Monobank продає долари по 44,80 (-4 коп.) гривні, а євро – по 51,26 (-24 коп.) гривні.

Фото: курс валют у банках (продаж) на 8 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед банків найвигідніший курс продажу долара сьогодні пропонує Ощадбанк через мобільний застосунок – 44,55 грн. Далі йдуть ПриватБанк (44,70 грн у касах), Monobank і ПУМБ – по 44,80 грн.

Якщо ж купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк у мобільному застосунку – 51,00 грн. У ПриватБанку євро продають по 51,25 грн, у Monobank – по 51,26 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара серед банків сьогодні пропонує Ощадбанк через мобільний застосунок – 44,40 грн. На другому місці – ''ПУМБ'' із комерційним курсом 44,40 грн, далі Monobank – 44,33 грн.

Євро найвигідніше продавати Ощадбанку через мобільний застосунок – по 50,80 грн. У ''ПУМБ'' курс купівлі становить 50,70 грн, у Monobank – 50,57 грн.