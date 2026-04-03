Долар і євро впали: курс на 6 квітня та як Великдень може змінити ціни в обмінниках

16:08 03.04.2026 Пт
2 хв
Як обмінники можуть змінити курс долара напередодні свята?
aimg Дмитро Левицький aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: скільки коштуватиме долар і євро після вихідних (колаж РБК-Україна)

Нацбанк опустив курс долара та євро на понеділок, 6 квітня. Обидві валюти здешевшають на понад 10 копійок.

Яким буде курс валют після вихідних та як наближення Великодня може вплинути на ситуацію в обмінниках, - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Долар здешевшає: Нацбанк встановив курс долара на 6 квітня на рівні 43,65 грн (-16 коп.)
  • Євро також піде вниз: Європейська валюта після вихідних коштуватиме 50,31 грн (-14 коп.)
  • Вплив Великодня: Через підготовку до свят українці почнуть активніше здавати валюту, щоб покрити витрати.
  • Що буде в обмінниках: Власники кас спробують заробити на цьому і можуть тимчасово обвалити курс купівлі долара до рівня 43,5-43,75 грн.

Курс валют НБУ

На понеділок Нацбанк встановив курс долара на 16 копійок нижче, ніж на сьогодні. Після вихідних вартість долара становитиме 43,65 грн.

Євро здешевшає після вихідних на 14 копійок. Нацбанк вставновив курс європейської валюти на рівні 50,31 грн.

Яким буде курс долара та євро 6 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Як Великдень вплине на курс в обмінниках

Перед Великоднем частина українців традиційно здає долари та євро, щоб покрити витрати на свята. Як пояснив РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків "Глобус банку" Тарас Лєсовий, цього року такий тренд буде дуже коротким і проявиться лише в обмінниках.

Як це вплине на курс:

  • Обмінники знизять ціни купівлі. Власники кас спробують заробити на святковому бажанні людей здати валюту. Вони можуть тимчасово занизити курс приймання долара на 40-50 копійок - до рівня 43,5-43,75 грн.

  • Це триватиме лише кілька днів. Черг біля обмінників немає, як і зайвої готівки на ринку.

  • Глобально курс не падає. Це зниження не є початком нового довгострокового тренду. Це лише спроба обмінників отримати додатковий прибуток перед святами.

