Доллар и евро упали: курс на 6 апреля и как Пасха может изменить цены в обменниках

Нацбанк опустил курс доллара и евро на понедельник, 6 апреля. Обе валюты подешевеют более чем на 10 копеек.

Каким будет курс валют после выходных и как приближение Пасхи может повлиять на ситуацию в обменниках, - в материале РБК-Украина .

Главное: Доллар подешевеет: Нацбанк установил курс доллара на 6 апреля на уровне 43,65 грн (-16 коп.)

Нацбанк установил курс доллара на 6 апреля на уровне 43,65 грн (-16 коп.) Евро также пойдет вниз: Европейская валюта после выходных будет стоить 50,31 грн (-14 коп.)

Европейская валюта после выходных будет стоить 50,31 грн (-14 коп.) Влияние Пасхи: Из-за подготовки к праздникам украинцы начнут активнее сдавать валюту, чтобы покрыть расходы.

Из-за подготовки к праздникам украинцы начнут активнее сдавать валюту, чтобы покрыть расходы. Что будет в обменниках: Владельцы касс попытаются заработать на этом и могут временно обвалить курс покупки доллара до уровня 43,5-43,75 грн.

Курс валют НБУ

Каким будет курс доллара и евро 6 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Как Пасха повлияет на курс в обменниках

Перед Пасхой часть украинцев традиционно сдает доллары и евро, чтобы покрыть расходы на праздники. Как пояснил РБК-Украина директор департамента финансовых рынков "Глобус банка" Тарас Лесовой, в этом году такой тренд будет очень коротким и проявится лишь в обменниках.

Как это повлияет на курс: