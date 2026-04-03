ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро упали: курс на 6 апреля и как Пасха может изменить цены в обменниках

16:08 03.04.2026 Пт
2 мин
Как обменники могут изменить курс доллара накануне праздника?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: сколько будет стоить доллар и евро после выходных (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк опустил курс доллара и евро на понедельник, 6 апреля. Обе валюты подешевеют более чем на 10 копеек.

Каким будет курс валют после выходных и как приближение Пасхи может повлиять на ситуацию в обменниках, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Доллар подешевеет: Нацбанк установил курс доллара на 6 апреля на уровне 43,65 грн (-16 коп.)
  • Евро также пойдет вниз: Европейская валюта после выходных будет стоить 50,31 грн (-14 коп.)
  • Влияние Пасхи: Из-за подготовки к праздникам украинцы начнут активнее сдавать валюту, чтобы покрыть расходы.
  • Что будет в обменниках: Владельцы касс попытаются заработать на этом и могут временно обвалить курс покупки доллара до уровня 43,5-43,75 грн.

Курс валют НБУ

На понедельник Нацбанк установил курс доллара на 16 копеек ниже, чем на сегодня. После выходных стоимость доллара составит 43,65 грн.

Евро подешевеет после выходных на 14 копеек. Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 50,31 грн.

Каким будет курс доллара и евро 6 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Каким будет курс доллара и евро 6 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Как Пасха повлияет на курс в обменниках

Перед Пасхой часть украинцев традиционно сдает доллары и евро, чтобы покрыть расходы на праздники. Как пояснил РБК-Украина директор департамента финансовых рынков "Глобус банка" Тарас Лесовой, в этом году такой тренд будет очень коротким и проявится лишь в обменниках.

Как это повлияет на курс:

  • Обменники снизят цены покупки. Владельцы касс попытаются заработать на праздничном желании людей сдать валюту. Они могут временно занизить курс приема доллара на 40-50 копеек - до уровня 43,5-43,75 грн.

  • Это продлится всего несколько дней. Очередей возле обменников нет, как и лишней наличности на рынке.

  • Глобально курс не падает. Это снижение не является началом нового долгосрочного тренда. Это лишь попытка обменников получить дополнительную прибыль перед праздниками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Курс доллара Курс евро Национальный банк Украины
Новости
Аналитика
