Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 15 грудня зріс на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також підріс на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 грудня середній курс продажу долара збільшився на 2 копійки порівняно з 12 грудня і становить 42,5 гривні, курс євро також зріс на 5 копійок - до 49,91 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,98 гривні (+0,02 гривні), євро - по 49,26 гривні (+0,03 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 12 грудня курс долара перебував на рівні 42,19 - 42,21 гривні за долар (купівля-продаж), що на 2-3 копійки вище за закриття торгової сесії 11 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,55-49,56 гривень, що на 4-6 копійок вище за курс 11 грудня.