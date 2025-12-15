Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 15 грудня зріс на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також підріс на 2 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 15 грудня середній курс продажу долара збільшився на 2 копійки порівняно з 12 грудня і становить 42,5 гривні, курс євро також зріс на 5 копійок - до 49,91 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,98 гривні (+0,02 гривні), євро - по 49,26 гривні (+0,03 гривні).
На міжбанку внаслідок торгів 12 грудня курс долара перебував на рівні 42,19 - 42,21 гривні за долар (купівля-продаж), що на 2-3 копійки вище за закриття торгової сесії 11 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,55-49,56 гривень, що на 4-6 копійок вище за курс 11 грудня.
Прогноз курсу
15-21 грудня курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в коридорі 42,1-42,6 гривень (купівля-продаж), а курс євро - 48,0-49,75 гривень (купівля-продаж). На готівковому ринку прогнозується курс у діапазоні 42,3-42,8 гривень для долара і 48-49,75 гривень для євро, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Банкір прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанківському ринку сягатиме 0,15 гривні для долара і 0,20 гривні - для євро, у комерційних банках ця різниця перебуватиме в межах 0,5-0,6 гривні для долара і 0,8-1 гривні в разі купівлі-продажу євро. В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,3-0,5 гривні і 0,5-0,7 гривні для євро.