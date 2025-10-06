Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 6 жовтня збільшився на 4 копійки, а євро - на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 жовтня середній курс продажу долара збільшився на 4 копійки порівняно з 5 жовтня і становив 41,52 гривень, курс євро зріс на 3 копійки до 48,87 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41 гривні, євро по 48,19 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,37 грн/долар (купівля-продаж) - збільшення на 24 копійки порівняно із закриттям 3 жовтня.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 6 жовтня серпня порівняно з 3 жовтня на 5 копійок - до 41,2286, водночас курс євро знизили на 12 копійок і він становив 48,3818 гривень.