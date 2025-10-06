Доллар и евро немного подорожали в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 6 октября увеличился на 4 копейки, а евро – на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 октября средний курс продажи доллара увеличился на 4 копейки по сравнению с 5 октября и составил 41,52 гривен, курс евро вырос на 3 копейки до 48,87 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41 гривне, евро по 48,19 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,34-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) – увеличение на 24 копейки по сравнению с закрытием 3 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 6 октября августа по сравнению с 3 октября на 5 копеек – до 41,2286, при этом курс евро был снижен на 12 копеек и составил 48,3818 гривен.