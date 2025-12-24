UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар і євро трохи подешевшали в обмінниках

Фото: Курс долара в обмінниках трохи знизився (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 24 грудня зменшився на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем (23 грудня). Курс євро також знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зменшився на 7 копійок порівняно з 23 грудня і становить 42,27 гривні, водночас курс євро знизився на 3 копійки - до 49,89 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,70 гривні (-0,09 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,20 гривні (-0,05 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 23 грудня курс долара перебував на рівні 41,78 - 41,83 гривні за долар (купівля-продаж), що на 22-24 копійки нижче за закриття торгової сесії 22 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,18-49,23 гривень, що на 22-24 копійки нижче за курс 22 грудня.

 

 

Динаміка курсу на міжбанківському ринку

З початку січня до початку грудня курс купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку знижувався і підвищувався. Наприклад, 1 січня він становив 41,9-41,96 гривень (купівля-продаж), до 1 вересня вартість знизилася до 41,28-41,31 гривень, а на початок грудня зросла на одну гривню до 42,34-42,37 гривень.

Вартість євро на міжбанківському ринку повторила динаміку зростання офіційного курсу європейської валюти. 1 січня курси на міжбанку були на рівні 43,38-43,42 гривень, уже на початку червня вони зросли на 4,2 гривні - до 47,58-47,6 гривень (купівля-продаж). Зростання мало місце і далі, 1 вересня курси були на рівні 48,34-48,35, а 1 грудня - 49,27-49,28 гривень. Таким чином, загалом з 1 січня по 1 грудня (включно) вартість євро на міжбанківському ринку зросла на 5,86-5,89 гривень.

Нагадаємо, на 24 листопада НБУ знизив офіційний курс долара на 5 копійок - до 42,1 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках