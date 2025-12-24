Доллар и евро немного подешевели в обменниках

По состоянию на утро 24 декабря средний курс продажи доллара в обменниках уменьшился на 7 копеек по сравнению с 23 декабря и составляет 42,27 гривны, при этом курс евро снизился на 3 копейки - до 49,89 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,70 гривны (-0,09 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,20 гривны (-0,05 гривны).

На межбанке в результате торгов 23 декабря курс доллара находился на уровне 41,78 – 41,83 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 22-24 копейки ниже закрытия торговой сессии 22 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,18-49,23 гривен, что на 22-24 копейки ниже курса 22 декабря.