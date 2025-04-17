Долар і євро дорожчають: обмінники в Україні оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,40 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 47,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 гривень, євро по 46,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 17 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2152 гривень за 1 долар (+0,0399 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,8205 гривень за 1 євро (+0,2101 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, Національний банк України отримав можливості тримати курс гривні до долара більш стабільним.

Аналітики покращили прогноз курсу долара на кінець 2025 року до 43,5 гривень порівняно з очікуваннями 46 гривень у прогнозі за грудень минулого року. Водночас наприкінці 2026 року очікується курс 47,9 гривень.