Доллар и евро и евро дорожают: обменники в Украине обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,40 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,80 гривен, евро по 46,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 17 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2152 гривен за 1 доллар (+0,0399 грн).

Официальный курс евро составит 46,8205 гривен за 1 евро (+0,2101 грн).

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, Национальный банк Украины получил возможности держать курс гривны к доллару более стабильным.

Аналитики улучшили прогноз курса доллара на конец 2025 года до 43,5 гривен по сравнению с ожиданиями 46 гривен в прогнозе за декабрь прошлого года. В то же время в конце 2026 года ожидается курс 47,9 гривен.