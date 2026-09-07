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Долар і євро стрімко пішли на спад: курс НБУ на 8 вересня та чого чекати від валютного ринку

16:40 07.09.2026 Пн
2 хв
Що буде з курсом найближчими днями?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 8 вересня (колаж РБК-Україна)

На вівторок, 8 вересня, Національний банк України суттєво знизив офіційний курс долара та євро. Американська валюта подешевшала на 27 копійок, а європейська – на 30 копійок.

Який курс встановлено та чи варто чекати суттєвих коливань у банках і обмінниках, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 8 вересня, офіційний курс долара на рівні 44,29 грн. Порівняно з попереднім показником американська валюта подешевшала на 27 копійок.

Офіційний курс євро становить 51,48 грн, що на 30 копійок менше, ніж 7 вересня.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро змінили напрямок: курс валют у банках та обмінниках на 7 вересня

Чого чекати на готівковому ринку

Суттєвих потрясінь на готівковому валютному ринку цього тижня не очікується. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового у коментарі для РБК-Україна, банки та обмінні пункти орієнтуються на ситуацію на міжбанку.

Тому готівковий і безготівковий сегменти валютного ринку рухаються майже синхронно.

Навіть якщо в окремі дні попит населення на валюту перевищуватиме пропозицію на 3-5%, це не означатиме формування ажіотажу, зазначив експерт.

За прогнозом Лєсового, середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 10-15 копійок.

Водночас середні тижневі відхилення курсу можуть перебувати в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

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