Долар і євро змінили напрямок: курс валют у банках та обмінниках на 7 вересня

У понеділок, 7 вересня, курс долара та євро в банках змінився. Після подорожчання наприкінці минулого тижня американська та європейська валюти переважно подешевшали.

Де сьогодні пропонують найвигідніший курс долара та євро і скільки коштують 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 7 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн для продажу та 44,68 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,11 грн, а купують – по 51,90 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,75 грн (-15 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Купити долари у відділеннях можна по 44,15 грн (-15 коп.), а для карток – по 44,30 грн (-15 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,10 грн (-20 коп.), а для карток – по 52,08 грн (-27 коп.). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,10 грн (-20 коп.), а для карток – 51,45 грн (-20 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а для карток – по 44,99 грн (-11 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,40 грн (-15 коп.), а для карток – 44,35 грн (-15 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,15 грн (-10 коп.), а для карток – по 52,30 грн (-10 коп.). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,55 грн (-15 коп.), а для карток – 51,50 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (без змін), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,40 грн (без змін) за готівковим курсом та 44,50 грн (без змін) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,30 грн (без змін), а продати – по 51,60 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,80 грн (-3 коп.), а купує – по 44,40 грн (-3 коп.). Євро продають по 52,06 грн (-20 коп.), а купують – по 51,51 грн (-5 коп.).

Фото: курс валют у банках 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 44,80 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,75 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток – 44,99 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,15 грн.

Далі йдуть Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 52,30 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток та ПУМБ – по 52,30 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ‘‘Мобільний Ощад’’, ПУМБ за готівковим курсом та Monobank – по 44,40 грн, Ощадбанк для карток – 44,35 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,15 грн.

Євро найвигідніше продавати в ПУМБ – по 51,60 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,55 грн, Monobank – 51,51 грн, Ощадбанк для карток – 51,50 грн та ПриватБанк для карток – 51,45 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,10 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні