ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро змінили напрямок: курс валют у банках та обмінниках на 7 вересня

10:51 07.09.2026 Пн
3 хв
Де найдешевше купити валюту після вихідних?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро змінили напрямок: курс валют у банках та обмінниках на 7 вересня Фото: банки та обмінники оновили курс долара та євро на 7 вересня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

У понеділок, 7 вересня, курс долара та євро в банках змінився. Після подорожчання наприкінці минулого тижня американська та європейська валюти переважно подешевшали.

Де сьогодні пропонують найвигідніший курс долара та євро і скільки коштують 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 7 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн для продажу та 44,68 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,11 грн, а купують – по 51,90 грн.

Долар і євро змінили напрямок: курс валют у банках та обмінниках на 7 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро пішли на спад: курс НБУ курс на 7 вересня та чи вплине 2000 гривень на валютний ринок

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,75 грн (-15 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Купити долари у відділеннях можна по 44,15 грн (-15 коп.), а для карток – по 44,30 грн (-15 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,10 грн (-20 коп.), а для карток – по 52,08 грн (-27 коп.). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,10 грн (-20 коп.), а для карток – 51,45 грн (-20 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а для карток – по 44,99 грн (-11 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,40 грн (-15 коп.), а для карток – 44,35 грн (-15 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,15 грн (-10 коп.), а для карток – по 52,30 грн (-10 коп.). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,55 грн (-15 коп.), а для карток – 51,50 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (без змін), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,40 грн (без змін) за готівковим курсом та 44,50 грн (без змін) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,30 грн (без змін), а продати – по 51,60 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,80 грн (-3 коп.), а купує – по 44,40 грн (-3 коп.). Євро продають по 52,06 грн (-20 коп.), а купують – по 51,51 грн (-5 коп.).

Долар і євро змінили напрямок: курс валют у банках та обмінниках на 7 вересня

Фото: курс валют у банках 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 44,80 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,75 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток – 44,99 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,15 грн.

Далі йдуть Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 52,30 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток та ПУМБ – по 52,30 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ‘‘Мобільний Ощад’’, ПУМБ за готівковим курсом та Monobank – по 44,40 грн, Ощадбанк для карток – 44,35 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,15 грн.

Євро найвигідніше продавати в ПУМБ – по 51,60 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,55 грн, Monobank – 51,51 грн, Ощадбанк для карток – 51,50 грн та ПриватБанк для карток – 51,45 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,10 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 750 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 800 грн.
  • Monobank – 44 800 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 850 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 990 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 45 000 грн.
Читайте також: Що буде з курсом і куди вкладати гроші: прогноз експерта на наступний тиждень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня
Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня
Аналітика
В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук
Роман Коткореспондент РБК-Україна В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук