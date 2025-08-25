Долар і євро різко подорожчали: офіційні курси НБУ

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4300 гривень за 1 долар (+0,1461 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,4731 гривень за 1 євро (+0,5631 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 48,75 гривень.
Як зазначила Анна Золотько з Unex Bank, за відсутності непередбачуваних факторів зміни курсу будуть незначними.
"Ми прогнозуємо коливання в межах 0,5-1,5% від поточного рівня протягом найближчих двох-трьох тижнів", - підкреслила Золотько.